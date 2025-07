De volta ao Brasileirão, Santos adota discurso realista e evita promessas

Com reforços e ambiente mais leve, Santos aposta em retomada sólida

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Santos de Neymar retorna ao Brasileirão

Durante o vídeo de bastidores da vitória do Santos diante do Desportivo Ferroviária, o atacante Neymar afirmou: é a hora de colocar tudo o que fizeram durante os treinamentos na pauta do Mundial, em campo. Esse é o espírito, inclusive, que o clube vem adotando na retomada no Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos entrou de férias no dia 13 de junho, após a vitória por 3 a 2 de virada diante do Fortaleza, no Castelão. Com o resultado, o time deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão — única competição que irá disputar até o fim da temporada —, mas ainda vive um momento delicado na tabela.

Esse cenário de instabilidade impede o clube de mirar objetivos mais ambiciosos. Quem admite é o próprio técnico Cleber Xavier. Em entrevista ao programa Zona Mista, do jornalista André Hernan, o treinador evitou grandes promessas.

— Prometer um título agora não é uma realidade. Prometer uma Libertadores agora, nesse momento, não é uma realidade, mas se a gente conseguir os resultados e entrar na primeira página do campeonato, vamos brigar — disse.

Nesse contexto, o técnico Cleber Xavier buscou trabalhar o lado mental dos jogadores e transmitir confiança ao grupo para a sequência da temporada. Internamente, a avaliação da diretoria e da comissão técnica é de que o elenco tem condições de fazer um Campeonato Brasileiro muito melhor do que o início indicava. Além disso, as mudanças recentes nos bastidores são vistas como fundamentais para elevar o nível de confiança no ambiente. As atuações diante de Vitória e Fortaleza, além do desempenho competitivo contra o Botafogo — apesar da derrota —, são apontadas como sinais positivos e animam os dirigentes.

O que mudou no elenco e bastidores?

A principal novidade durante o período de recesso foi o anúncio da permanência do atacante Neymar até o fim desta temporada. O camisa 10 renovou contrato com o clube no dia 24 de junho, antes do retorno às atividades do elenco profissional, retomadas em 27 de junho.

Por outro lado, o Peixe concluiu quatro negociações: o lateral-direito Léo Godoy deixou o clube e acertou com o Independiente, da Argentina, enquanto Soteldo foi vendido ao Fluminense. Já Gabriel Veron foi devolvido ao Porto e, em seguida, repassado ao Juventude. O lateral Kevyson, que integrava o elenco profissional em 2025, foi emprestado ao Sport.

Nos bastidores, o clube também promoveu mudanças. Alexandre Mattos assumiu o cargo de executivo de futebol. Gustavo Ferreira, que era coordenador da base, foi promovido a gerente de futebol profissional. Já Rodrigo Alflen passou a ser o novo coordenador geral das categorias de base. Além disso, Caio Lacerda assumiu a função de executivo de marketing e negócios.

No dia 1º de julho, o Santos anunciou as contratações do volante Willian Arão e do lateral-direito Igor Vinícius.

Saúde mental em foco

Outra frente que passou a receber atenção no Santos é a saúde mental dos jogadores — um pedido direto do técnico Cleber Xavier. O clube não conta com um profissional da área no elenco masculino profissional desde 2023 e, apesar da solicitação, ainda não oficializou uma contratação para o setor.

Cleber Xavier trabalhou internamente para recuperar a confiança do grupo. A vitória contra o Fortaleza foi importante para dar mais tranquilidade ao elenco e permitir que o trabalho evoluísse com mais segurança.

— Como treinador, tenho que comandar e fazer com que o time consiga se desenvolver nas quatro dimensões do jogo. Quando cheguei aqui, o lado mental do time estava muito ruim. Não era hora de dar porrada e ter a mão firme, era hora de dar carinho e mostrar caminhos da parte tática — afirmou ao podcast Zona Mista.

Próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro: