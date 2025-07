Diniz evita criticar dirigentes do Vasco: ‘Não tem caça às bruxas’

Cruz-Maltino sofre nova derrota e está praticamente eliminado na Sul-Americana

Foto: Rodrigo Buendia/AFP

Diferentemente de Filipe Luís, que disparou contra o atacante Pedro, Fernando Diniz preferiu não criticar os dirigentes do Vasco após mais uma derrota do Vasco. Questionado sobre a promessa de reforços, o técnico afirmou que não fará um caça às bruxas.

– Não tem caça às bruxas. O Vasco tem suas limitações financeiras, na qual eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. A gente não tem dinheiro para contratar. Não temos condições financeiras para fazer. É caro. Conseguimos trazer o Thaigo Mendes. Precisamos trazer poucos jogadores, mas jogadores que acreditamos que vão dar certo – disse Diniz.

O Vasco volta a campo no sábado (15), quando enfrentará o Grêmio às 17h30, pela 14ª rodada do Brasileirão. Esta será a primeira partida do Cruz-Maltino, em São Januário, na volta da Copa do Mundo de Clubes.

Confira mais respostas de Fernando Diniz, técnico do Vasco: