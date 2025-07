Em amistoso de pré-temporada, Manchester United goleia Bournemouth

Red Devils foram dominantes na partida

Foto: Patrick McDermott/Getty Images/AFP Jogadores do Manchester United comemorando o gol no amistoso contra o Bournemouth

O Manchester United goleou o Bournemouth por 4 a 1, em amistoso. O jogo foi válido pelo campeonato de pré-temporada da Premier League Summer Series, e o duelo foi disputado no Soldier Field, em Chicago (EUA). Os gols dos Red Devils foram marcados por Hojlund, Diallo, Dorgu e Williams. De Ligt marcou contra para os Cherries.

Manchester United x Bournemouth: como foi o jogo?

O amistoso de pré-temporada entre Manchester United e Bournemouth teve seu tom ilustrado logo no começo da partida. Buscando uma volta por cima após uma temporada tenebrosa, os Red Devils começaram mais intensos diante dos Cherries, adversário que fez uma ótima campanha na Premier League 2024/25.

Com apenas 10 minutos de jogo, o United já mostrava o que a próxima temporada pode esperar do time: solidez e intensidade. Aos oito minutos, enquanto as equipes ainda se estudavam, os Red Devils encontraram uma oportunidade de ouro. Dorgu recebeu pela esquerda, driblou e criou o espaço perfeito para o cruzamento. Na área, Hojlund raspou levemente de cabeça, o suficiente para abrir o placar.

A intensidade do United continuava, e a pressão era grande. Aos 25 minutos, Bruno Fernandes protagonizou um lance genial. O português sofreu uma falta no meio-campo e rapidamente cobrou, ao perceber o movimento de Dorgu. O lançamento pegou a defesa do Bournemouth de surpresa, e o ala aproveitou para marcar o segundo gol da partida. O Bournemouth tentou reagir e, na primeira jogada bem construída, chegou ao gol com Semenyo. No entanto, o lance foi anulado, e o placar permaneceu inalterado.

Na segunda etapa, mesmo em desvantagem, o Bournemouth não conseguiu manter a intensidade que havia demonstrado em alguns momentos do primeiro tempo. O Manchester United voltou dominante após o reinício e, nove minutos depois, Amad Diallo marcou o terceiro em bola rebatida na área.

Apesar do placar elástico, o Manchester United ainda demonstrou fragilidades. Em cobrança de escanteio, a defesa se atrapalhou, e o time quase sofreu um gol. Heaton fez ótima defesa e contou com a imprecisão dos atacantes adversários.

Após a metade do segundo tempo, o Manchester United substituiu grande parte de seus astros por jogadores mais jovens, mas manteve o domínio. Em ataque rápido, León disparou em direção ao gol e, em um lance curioso, tropeçou sozinho devido à própria velocidade. Williams, que o acompanhava, aproveitou a sobra e finalizou com precisão para fechar a goleada.

Ne reta final, o Bournemouth conseguiu fazer seu gol de honra. O meio-campista Brooks conseguiu roubar a bola e partiu individualmente para o ataque. O jogador driblou o zagueiro e chutou rasteiro. A bola desviou em De Ligt, e morreu no fundo da rede, descontando o placar.

O que vem por aí?

Após o confronto, o Manchester United volta a campo no próximo domingo (3), dando sequência aos seus amistosos de pré-temporada. A equipe enfrenta o Everton, às 18h (de Brasília). O Bournemouth também joga no mesmo dia, às 15h (de Brasília), contra o West Ham.

