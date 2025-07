Em derrota do Atlético-MG, Cuca enxerga jogo equilibrado

Galo é derrotado no fim dos acréscimos

Foto: Pedro Souza / Atlético Cuca em Atlético x Bahia

O Atlético-MG foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 nesse sábado (12), na Arena Fonte Nova. Após a partida, Cuca analisou a derrota atleticana e disse ter enxergado um jogo parelho.

Para o comandante do Atlético, o primeiro tempo teve troca de domínio entre as equipes ao longo dos 45 minutos.

– O jogo foi igual, primeiro tempo corrido, disputado, alternado. O futebol é fásico, então nós tivemos o predomínio dos 10 primeiros minutos, o Bahia depois nos outros 10 e fomos trocando assim até o final do primeiro tempo. Acho que foi um jogo bastante equilibrado com as duas equipes jogando na ofensiva.

O Atlético saiu atrás do placar na segunda etapa, mas Cuca alterou muito a equipe. O Galo conseguiu empatar na reta final, mas ainda deu tempo para tomar o gol da derrota.

– A gente conseguiu empatar o jogo, foi uma alegria enorme, em uma dificuldade como foi, para no último lance a gente tomar o gol. Com a equipe bem postada, numericamente superior e ali na cabeça do garrafão, os dois gols que a gente tomou foram ali né um gol de rebote e outro gol em uma virada, o jogador de costas acabou dominando, virando e fazendo no apagar das luzes. A bola bate na trave e entra, esse é o futebol.

Para Cuca, não há culpados, o futebol é desta maneira. O treinador relembrou a vitória emocionante do Atlético contra o Fluminense, por 3 a 2, neste Brasileirão, onde o Galo virou nos últimos lances.

– Não adianta a gente buscar culpado, não tem culpado. Eu saio triste, muito triste com a derrota, mas vi um time raçudo um time que não se entregou em momento algum, tentou buscar o resultado e a gente tem que entender que é assim. Outro dia nós vencemos em cima da hora o Fluminense, hoje a gente tomou o gol em cima da hora, esse é o futebol.

