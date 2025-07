Em luta morna, Patrício Pitbull derrota Dan Ige no UFC 318

Brasileiro conquista primeira vitória dentro do Ultimate

Foto: Divulgação/UFC Patrício Pitbull derrota Dan Ige no UFC 318

Patrício Pitbull derrotou Dan Ige por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28) em combate pelo peso pena, no UFC 318, na madrugada deste domingo (20), na Smoothie King Center, em Nova Orleans, Estados Unidos. O brasileiro controlou os dois primeiros rounds e conseguiu conquistar a primeira vitória dentro da organização no segundo combate.

Como foi a luta?

O combate começou estudado, com pouca ação de ambos os lados. A primeira interação mais acentuada foi de Pitbull, que conseguiu colocar o havaiano no chão na posição “norte-sul”, tentando a guilhotina, mas não teve sucesso já que Ige colocou a luta em pé.

No segundo round, o combate seguiu morno, mas com Ige com mais ação nos socos. Pitbull apostou nos contragolpes e conseguiu levar a melhor no terço final do assalto, após conectar um cruzado que desnorteou o havaiano. Após o golpe, Patrício teve grande sequência e ainda levou Dan ao chão no minuto final e castigou no ground and pound.

O último assalto começou com Ige quase nocauteando Pitbull com uma joelhada ao encontro do brasileiro, que se manteve na luta após o susto. Na metade do round, Dan acertou um golpe baixo em Patrício, que parou a luta. Após a pausa, a luta ficou marcada pela troca de socos e tentativas de quedas do brasileiro, que conseguiu apenas no minuto final, onde caiu por baixo e sofreu com golpes do americano até o fim do combate.

Na decisão dos juízes, Patrício Pitbull derrotou Dan Ige por decisão unânime, com triplo 29-28.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja os demais resultados do UFC 318