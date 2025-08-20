Ex-Internacional projeta duelo diante de Messi e Suárez na Leagues Cup: ‘Grande desafio’

Rômulo foi comprado pelo clube mexicano por R$ 29 milhões

Foto: Divulgação/Tigres-MEX Rômulo em ação pelo Tigres, do México

Titular do Tigres, do México, o zagueiro brasileiro Rômulo terá uma dura missão nesta quarta-feira (20). Pelas quartas de final da Leagues Cup, o time mexicano terá pela frente o Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez. A bola rola a partir das 21h, horário de Brasília, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale (EUA).

O brasileiro, ex-Internacional, falou sobre a expectativa de enfrentar dois dos melhores jogadores da história do futebol mundial e destacou a importância da partida diante do Inter Miami para o clube mexicano.

— Será um grande desafio para o Tigres e estamos preparados. Com certeza é especial enfrentar Messi, Suarez e outros grandes jogadores do futebol mundial. Ídolos sempre serão ídolos, mas o campo é a parte. Somos profissionais e o nosso objetivo é vencer e classificar — disse Rômulo, que chegou no time mexicano no início deste ano.

Relembre passagem de Rômulo pelo Internacional

Rômulo ganhou destaque no futebol brasileiro com a camisa do Internacional, com importância na temporada 2024 sob o comando de Roger Machado. O rendimento dentro de campo fez com que o Tigres-MEX desembolsasse cerca de R$ 29,5 milhões pela contratação.

Tigres na Leagues Cup

O Tigres chegou no mata-mata da Leagues Cup após perder para o LAFC, e vencer San Diego e Houston Dynamo na fase de classificação, ficando na terceira colocação geral entre os times da Liga MX.

