Exibição de time brasileiro na Libertadores indigna internautas: ‘Pior jogo da história’

Atuação das duas equipes desagrada torcedores

Foto: Carl de Souza/AFP A sonhada taça da Libertadores

Com a classificação praticamente sacramentada no jogo de ida, o Palmeiras apenas controlou o duelo de volta com o Universitário, empatou por 0 a 0 e se classificou para as quartas de final da Libertadores. No entanto, a qualidade da exibição desta quarta-feira (21) revoltou internautas nas redes sociais. Uma página chegou a brincar e dizer que o duelo foi “o pior da história”. Confira os comentários abaixo.

A exibição ruim no confronto de volta das oitavas de final da Libertadores contrasta com o show na partida de ida: no Estádio Monumental “U”, em Lima (Peru), 4 a 0 tranquilo para o Palmeiras. Os gols foram marcados por Gustavo Gómez, Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque. Apesar da larga vantagem, Abel Ferreira utilizou os titulares no jogo do Allianz Parque. Em ritmo morno, o Verdão teve mais a bola (67%), mas finalizou apenas 10 vezes contra 19 do adversário.

Libertadores: o jogo de volta entre Palmeiras e Universitario

✍️ Texto: Vitor Palhares

Sem a necessidade de se expor dentro do Allianz Parque no jogo de volta da Libertadores, o Palmeiras tentou controlar o ritmo da partida, apesar de o Universitario criar algumas chances de perigo, incluindo um gol anulado pela arbitragem por impedimento.

Aos poucos, a equipe de Abel Ferreira começou a trocar passes e encurralar o adversário. O trio de zaga, no entanto, reduziu a velocidade do time, que teve dificuldade para superar a linha defensiva do Universitario. Apenas nos minutos finais da primeira etapa o Alviverde teve sua primeira grande oportunidade, quando Allan venceu a disputa com os zagueiros peruanos e cabeceou com força na trave.

A segunda etapa foi uma extensão dos 45 minutos iniciais, com ambas as equipes tendo dificuldades para criar chances de perigo. Com o passar do tempo, Abel Ferreira rodou o elenco alviverde, mantendo a linha defensiva.

Nos minutos finais, Weverton fez ótima defesa em chute cruzado, garantindo a invencibilidade do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Vitor Roque teve oportunidade de marcar de voleio, mas a bola passou rente à trave rival.

Classificado e com baliza zero, o Palmeiras está agora a cinco jogos de buscar novamente o título da Libertadores.