Fechamento da janela: os reforços da Premier League

Primeira divisão da Inglaterra registrou 148 contratações no mercado de verão

  02/09/2025 07h30
Liverpool foi campeão da última Premier League e esteve ativo na janela

A janela de transferências do verão europeu chegou ao fim e a Premier League registrou desfechos interessantes, totalizando 148 reforços dos 20 clubes da elite inglesa. Dentre eles, o recém-promovido Sunderland foi quem mais se movimentou, com 13 novidades. No outro extremo, o Fulham foi quem menos contratou, com apenas quatro novos atletas para o time de Marco Silva. Entre os grandes, quem mais agitou o mercado foi o Chelsea, enquanto o Liverpool foi quem mais gastou. Confira todas as transferências:

Arsenal

Quem chegou:

  • Kepa (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Cristhian Mosquera (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Valencia;
  • Piero Hincapié (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  • Martín Zubimendi (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Real Sociedad;
  • Christian Norgaard (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Brentford;
  • Eberechi Eze (Meia): contratado em definitivo junto ao Crystal Palace;
  • Noni Madueke (Ponta): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Viktor Gyokeres (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sporting.

Quem saiu:

  • Neto (Goleiro): fim de empréstimo;
  • Karl Hein (Goleiro): emprestado ao Werder Bremen;
  • Takehiro Tomiyasu (Zagueiro): rescindiu contrato;
  • Kieran Tierney (Lateral): saiu à custo zero para o Celtic;
  • Nuno Tavares (Lateral): vendido à Lazio;
  • Zinchenko (Lateral): emprestado ao Nottingham Forest;
  • Jorginho (Meio-campista): saiu à custo zero para o Flamengo;
  • Thomas Partey (Meio-campista): contrato terminou;
  • Fábio Vieira (Meia): emprestado ao Hamburgo;
  • Marquinhos (Ponta): vendido ao Cruzeiro;
  • Sterling (Atacante): fim de empréstimo.

Aston Villa

Quem chegou:

  • Marco Bizot (Goleiro): chegou à custo zero do Brest;
  • Yasin Özcan (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Kasimpasa;
  • Lindelof (Zagueiro): chegou à custo zero;
  • Eliott (Meio-campista): emprestado pelo Liverpool;
  • Sancho (Atacante): emprestado pelo Manchester United;
  • Evann Guessand (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nice.

Quem saiu:

  • Robin Olsen;
  • Yasin Özcan;
  • Axel Disasi: retornou de empréstimo ao Chelsea;
  • Kortney Hause;
  • Kesler-Hayden;
  • Alex Moreno;
  • Leander Dendoncker;
  • Enzo Berrenechea;
  • Jacob Ramsey (Meia): vendido ao Newcastle;
  • Marco Asensio: retornou de empréstimo ao PSG;
  • Marcus Rashford: retornou de empréstimo ao Manchester United;
  • Leon Bailey: emprestado à Roma.

Bournemouth

Quem chegou:

  • Djordje Petrovic (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Bafodé Diakité (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Lille;
  • Veljko Milosavljevic (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Estrela Vermelha;
  • Adrien Truffert (Lateral): contratado em definitivo junto ao Rennes;
  • Álex Jiménez (Lateral): emprestado pelo Milan;
  • Amine Adli (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  • Ben Doak (Atacante): contratado em definitivo junto ao Liverpool.

Quem saiu:

  • Kepa Arrizabalaga;
  • Mark Travers;
  • Neto (Goleiro): saiu à custo zero para o Botafogo;
  • Ilya Zabarnyi (Zagueiro): vendido ao PSG;
  • Dean Huijsen (Zagueiro): vendido ao Real Madrid;
  • Chris Mepham;
  • Max Aarons;
  • Milos Kerkez (Lateral): vendido ao Liverpool;
  • Philip Billing;
  • Joe Rothwell;
  • Hamed Traoréa;
  • Dango Ouattara (Atacante): vendido ao Brentford;
  • Jaidon Anthony;
  • Luis Sinisterra (Atacante): emprestado ao Cruzeiro.

Brentford

Quem chegou:

  • Caoimhín Kelleher (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Liverpool;
  • Michael Kayode (Lateral): contratado em definitivo junto à Fiorentina;
  • Jordan Henderson (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  • Antoni Milambo (Meia): contratado em definitivo junto ao Feyenoord;
  • Reiss Nelson (Meia): emprestado pelo Arsenal;
  • Romelle Donovan (Atacante): contratado em definitivo junto ao Birmingham;
  • Dango Ouattara (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bournemouth.

Quem saiu:

  • Mark Flekken (Goleiro): vendido ao Bayer Leverkusen;
  • Ben Mee;
  • Mads Roerslev;
  • Christian Nørgaard (Meio-campista): vendido ao Arsenal;
  • Josh Dasilva;
  • Bryan Mbeumo (Atacante): vendido ao Manchester United;
  • Yoane Wissa (Atacante): vendido ao Newcastle.

Brighton

Quem chegou:

  • Olivier Boscagli (Zagueiro): chegou à custo zero do PSV;
  • Diego Coppola (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Verona;
  • Maxim De Cuyper (Lateral): contratado em definitivo junto ao Brugge;
  • Tom Watson (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sunderland;
  • Charalampos Kostoulas (Atacante): contratado em definitivo junto ao Olympiacos.

Quem saiu:

  • Kjell Scherpen;
  • Carl Rushworth;
  • James Beadle;
  • Eiran Cashin;
  • Igor Julio (Zagueiro): emprestado ao West Ham;
  • Pervis Estupiñán (Lateral): vendido ao Milan;
  • Tariq Lamptey;
  • Odeluga Offiah;
  • Julio Enciso (Meia): vendido ao Strasbourg;
  • Valentín Barco (Meia): vendido ao Strasbourg;
  • Facundo Buonanotte (Meia): emprestado ao Chelsea;
  • João Pedro (Atacante): vendido ao Chelsea;
  • Simon Adingra (Atacante): vendido ao Sunderland;
  • Abdallah Sima;
  • Evan Ferguson (Atacante): emprestado à Roma;
  • Ibrahim Osman;
  • Jeremy Sarmiento.

Burnley

Quem chegou:

  • Max Weiß (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Karlsruher;
  • Martin Dúbravka (Goleiro): contratado à custo zero;
  • Kyle Walker (Lateral): contratado em definitivo junto ao Manchester City;
  • Axel Tuanzebe (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
  • Bashir Humphreys (Lateral): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Quilindschy Hartman (Lateral): contratado em definitivo junto ao Feyenoord;
  • Florentino (Meio-campista): emprestado pelo Benfica;
  • Lesley Ugochukwu (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Armando Broja (Atacante): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Loum Tchaouna (Atacante): contratado em definitivo junto à Lazio;
  • Marcus Edwards (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sporting;
  • Jacob Bruun Larsen (Atacante): contratado em definitivo junto ao Stuttgart.

Quem saiu:

  • James Trafford (Goleiro): vendido ao Manchester City;
  • Etienne Green;
  • CJ Egan-Riley;
  • Owen Dodgson;
  • Shurandy Sambo;
  • Han-Noah Massengo;
  • Oluwaseun Adewumi;
  • Josh Brownhill;
  • Jonjo Shelvey;
  • Dara Costelloe;
  • Andréas Hountondji;
  • Darko Churlinov;
  • Luca Koleosho;
  • Michael Obafemi;
  • Nathan Redmond.

Chelsea

Quem chegou:

  • Jorrel Hato (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  • Dário Essugo (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Sporting;
  • Andrey Santos (Meio-campista): retornou de empréstimo;
  • Kendry Páez (Meia): contratado em definitivo junto ao Del Valle;
  • Facundo Buonanotte (Meia): emprestado pelo Brighton;
  • João Pedro (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brighton;
  • Jamie Gittens (Atacante): contratado em definitivo junto ao Borussia Dortmund;
  • Garnacho (Atacante): contratado em definitivo junto ao Manchester United;
  • Liam Delap (Atacante): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
  • Estêvão (Atacante): contratado em definitivo junto ao Palmeiras.

Quem saiu:

  • Djordje Petrovic (Goleiro): vendido ao Bournemouth;
  • Kepa Arrizabalaga (Goleiro): vendido ao Arsenal;
  • Marcus Bettinelli (Goleiro): vendido ao Manchester City;
  • Mike Penders (Goleiro): emprestado ao Strasbourg;
  • Lucas Bergström (Goleiro): fim de contrato;
  • Mamadou Sarr (Zagueiro): emprestado ao Strasbourg;
  • Aarón Anselmino (Zagueiro): emprestado ao Borussia Dortmund;
  • Renato Veiga (Zagueiro): vendido ao Villarreal;
  • Chilwell (Lateral): emprestado ao Strasbourg;
  • Bashir Humphreys (Lateral): vendido ao Burnley;
  • Alfie Gilchrist (Lateral): vendido ao West Brom;
  • Lesley Ugochukwu (Meio-campista): vendido ao Burnley;
  • Kiernan Dewsbury-Hall (Meio-campista): vendido ao Everton;
  • Carney Chukwuemeka (Meio-campista): vendido ao Borussia Dortmund;
  • Mathis Amougou (Meio-campista): vendido ao Strasbourg;
  • Kendry Páez (Meia): emprestado ao Strasbourg;
  • Jadon Sancho (Atacante): fim de empréstimo;
  • Armando Broja (Atacante): vendido ao Burnley;
  • João Félix (Atacante): vendido ao Al-Nassr;
  • Christopher Nkunku (Atacante): vendido ao Milan;
  • Noni Madueke (Atacante): vendido ao Arsenal;
  • Nicolas Jackson (Atacante): emprestado ao Bayern;
  • Tyrique George (Atacante): vendido ao Fulham.

Crystal Palace

Quem chegou:

  • Walter Benítez (Goleiro): chegou à custo zero;
  • Jaydee Canvot (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Toulouse;
  • Borna Sosa (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  • Chrisantus Uche (Meia): emprestado pelo Getafe;
  • Yéremy Pino (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal.

Quem saiu:

  • Matt Turner;
  • Joel Ward;
  • Ben Chilwell (Lateral): fim de empréstimo;
  • Rob Holding;
  • Marc Guéhi (Zagueiro): vendido ao Liverpool;
  • Eberechi Eze (Meia): vendido ao Arsenal;
  • Matheus França (Meia); emprestado ao Vasco;
  • Jeffrey Schlupp;
  • Odsonne Édouard;
  • Malcolm Ebiowei.

Everton

Quem chegou:

  • Mark Travers (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
  • Adam Aznou (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bayern;
  • Kiernan Dewsbury-Hall (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Merlin Röhl (Meia): emprestado pelo Freiburg;
  • Jack Grealish (Meia): emprestado pelo Manchester City;
  • Tyler Dibling (Atacante): contratado em definitivo junto ao Southampton;
  • Thierno Barry (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal.

Quem saiu:

  • Asmir Begovic;
  • João Virgínia;
  • Billy Crellin;
  • Mason Holgate;
  • Ashley Young;
  • Abdoulaye Doucouré;
  • Dominic Calvert-Lewin.

Fulham

Quem chegou:

  • Benjamin Lecomte (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Montpellier;
  • Samuel Chukwueze (Atacante): emprestado pelo Milan;
  • Kevin (Atacante): contratado em definitivo junto ao Shakhtar;
  • Tyrique George (Atacante): contratado em definitivo junto ao Chelsea.

Quem saiu:

  • Steven Benda;
  • Willian (Meia): fim de contrato;
  • Andreas Pereira (Meia): vendido ao Palmeiras;
  • Carlos Vinícius (Atacante): saiu à custo zero para o Grêmio;
  • Martial Godo.

Leeds United

Quem chegou:

  • Lucas Perri (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Lyon;
  • Jaka Bijol (Zagueiro): contratado em definitivo junto à Udinese;
  • Sebastiaan Bornauw (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Wolfsburg;
  • James Justin (Lateral): contratado em definitivo junto ao Leicester;
  • Gabriel Gudmundsson (Lateral): contratado em definitivo junto ao Lille;
  • Anton Stach (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Hoffenheim;
  • Sean Longstaff (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Newcastle;
  • Noah Okafor (Atacante): contratado em definitivo junto ao Milan;
  • Dominic Calvert-Lewin (Atacante): chegou à custo zero;
  • Lukas Nmecha (Atacante): chegou à custo zero.

Quem saiu:

  • Maximilian Wöber;
  • Junior Firpo;
  • Isaac Schmidt;
  • Sam Greenwood;
  • Darko Gyabi;
  • Josuha Guilavogui;
  • Charlie Crew;
  • Mateo Joseph;
  • Joe Gelhardt;
  • Patrick Bamford.

Liverpool

Quem chegou:

  • Giorgi Mamardashvili (Goleiro): voltou de empréstimo do Valencia;
  • Marc Guéhi (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Crystal Palace;
  • Giovanni Leoni (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Parma;
  • Jeremie Frimpong (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  • Milos Kerkez (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
  • Florian Wirtz (Meia): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  • Hugo Ekitike (Atacante): contratado em definitivo junto ao Frankfurt;
  • Alexander Isak (Atacante): contratado em definitivo junto ao Newcastle.

Quem saiu:

  • Caoimhín Kelleher (Goleiro): vendido ao Brentford;
  • Jarell Quansah (Zagueiro): vendido ao Bayer Leverkusen;
  • Nat Phillips (Zagueiro): vendido ao West Brom;
  • Konstantinos Tsimikas (Lateral): emprestado à Roma;
  • Trent Alexander-Arnold (Lateral): fim de contrato;
  • Harvey Elliott (Meia): emprestado ao Aston Villa;
  • Tyler Morton (Meio-campista): vendido ao Lyon;
  • Ben Doak (Atacante): vendido ao Bournemouth;
  • Luis Díaz (Atacante): vendido ao Bayern;
  • Darwin Nuñez (Atacante): vendido ao Al-Hilal.

Manchester City

Quem chegou:

  • James Trafford (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Burnley;
  • Gigi Donnarumma (Goleiro): contratado em definitivo junto ao PSG;
  • Marcus Betinelli (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  • Rayan Aït-Nouri (Lateral): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton;
  • Tijjani Reijnders (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Milan;
  • Sverre Nypan (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Rosenborg;
  • Rayan Cherki (Meia): contratado em definitivo junto ao Lyon.

Quem saiu:

  • Scott Carson (Goleiro): fim do contrato;
  • Vitor Reis (Zagueiro): emprestado ao Girona;
  • Manuel Akanji (Zagueiro): emprestado à Inter de Milão;
  • Kyle Walker (Lateral): vendido ao Burnley;
  • Kevin De Bruyne (Meio-campista): fim de contrato;
  • Máximo Perrone (Meio-campista): vendido ao Como;
  • Sverre Nypan (Meio-campista): emprestado ao Middlesbrough;
  • Claudio Echeverri (Meio-campista): emprestado ao Bayer Leverkusen;
  • James McAtee (Meia): vendido ao Nottingham Forest.

Manchester United

Quem chegou:

  • Senne Lammens (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Royal Antwerp;
  • Diego León (Lateral): contratado em definitivo junto ao Cerro Porteño;
  • Matheus Cunha (Atacante): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton;
  • Bryan Mbeumo (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brentford;
  • Benjamin Sesko (Atacante): contratado em definitivo junto ao RB Leipzig.

Quem saiu:

  • Jonny Evans (Zagueiro): aposentadoria;
  • Victor Lindelöf (Zagueiro): fim de contrato;
  • Christian Eriksen (Meio-campista): fim de contrato;
  • Alejandro Garnacho (Atacante): vendido ao Chelsea;
  • Antony (Atacante): vendido ao Betis;
  • Hojlund (Atacante): emprestado ao Napoli;
  • Jadon Sancho (Atacante): emprestado ao Aston Villa.

Newcastle

Quem chegou:

  • Aaron Ramsdale (Goleiro): emprestado pelo Southampton;
  • Malick Thiaw (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Milan;
  • Jacob Ramsey (Meia): contratado em definitivo junto ao Aston Villa;
  • Anthony Elanga (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nottingham Forest;
  • Nick Woltemade (Atacante): contratado em definitivo junto ao Stuttgart;
  • Yoane Wissa (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brentford.

Quem saiu:

  • Odysseas Vlachodimos;
  • Martin Dúbravka;
  • Jamal Lewis;
  • Matt Targett;
  • Isaac Hayden;
  • Sean Longstaff;
  • Callum Wilson;
  • Alexander Isak (Atacante): vendido ao Liverpool.

Nottingham Forest

Quem chegou:

  • John (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
  • Jair Cunha (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
  • Cuiabano (Lateral): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
  • Nicolò Savona (Lateral): contratado em definitivo junto à Juventus;
  • Douglas Luiz (Meio-campista): emprestado pela Juventus;
  • Omari Hutchinson (Meia): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
  • James McAtee (Meia): contratado em definitivo junto ao Manchester City;
  • Dilane Bakwa (Atacante): contratado em definitivo junto ao Strasbourg;
  • Dan Ndoye (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bologna;
  • Kalimuendo (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nice.

Quem saiu:

  • Carlos Miguel (Goleiro): vendido ao Palmeiras;
  • Wayne Hennessey;
  • Matt Turner;
  • Andrew Omobamidele;
  • Jonathan Panzo;
  • Tyler Bindon;
  • David Carmo;
  • Harry Toffolo;
  • Danilo (Meio-campista): vendido ao Botafogo;
  • Lewis O’Brien;
  • Marko Stamenic;
  • Ramón Sosa (Meia): vendido ao Palmeiras;
  • Anthony Elanga (Atacante): vendido ao Newcastle;
  • Emmanuel Dennis.

Sunderland

Quem chegou:

  • Robin Roefs (Goleiro): contratado em definitivo junto ao NEC Nijmegen;
  • Omar Alderete (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Getafe;
  • Lutsharel Geertruida (Lateral): emprestado pelo RB Leipzig;
  • Nordi Mukiele (Lateral): contratado em definitivo junto ao PSG;
  • Arthur Masuaku (Lateral): contratado em definitivo junto ao Besiktas;
  • Reinildo (Lateral): contratado em definitivo junto ao Atlético de Madrid;
  • Enzo Le Fée (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Roma;
  • Noah Sadiki (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Union Saint-Gilloise;
  • Granit Xhaka (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  • Habib Diarra (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Strasbourg;
  • Simon Adingra (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brighton;
  • Brian Brobbey (Atacante): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  • Chemsdine Talbi (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brugge.

Quem saiu:

  • Nathan Bishop;
  • Jenson Seelt;
  • Niall Huggins;
  • Pierre Ekwah;
  • Nectarios Triantis;
  • Alan Browne;
  • Jobe Bellingham: vendido ao Borussia Dortmund;
  • Adil Aouchiche;
  • Patrick Roberts;
  • Tom Watson;
  • Luís Semedo.

Tottenham

Quem chegou:

  • Luka Vuskovic (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Hajduk Split;
  • Kota Takai (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Kawasaki Frontale;
  • João Palhinha (Meio-campista): emprestado pelo Bayern;
  • Xavi Simons (Meia): contratado em definitivo junto ao RB Leipzig;
  • Mohammed Kudus (Meia): contratado em definitivo junto ao West Ham;
  • Randal Kolo Muani (Atacante): emprestado pelo PSG.

Quem saiu:

  • Fraser Forster (Goleiro): fim de contrato;
  • Alfie Whiteman (Goleiro): fim de contrato;
  • Sergio Reguilón (Lateral): fim de contrato;
  • Luka Vuskovic (Zagueiro): emprestado ao Hamburgo;
  • Alfie Devine (Meio-campista): emprestado ao Preston;
  • Alejo Veliz (Atacante): emprestado ao Rosário Central;
  • Heung-min Son (Atacante): vendido ao LAFC;
  • Timo Werner (Atacante): fim de empréstimo;
  • Manor Solomon (Atacante): emprestado ao Villarreal.

West Ham

Quem chegou:

  • Mads Hermansen (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Leicester;
  • Igor Julio (Zagueiro): emprestado pelo Brighton;
  • Kyle Walker-Peters (Lateral): chegou à custo zero;
  • El Hadji Malick Diouf (Lateral): contratado em definitivo junto ao Slavia Praga;
  • Mateus Fernandes (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Southampton;
  • Soungoutou Magassa (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Monaco;
  • Callum Wilson (Atacante): chegou à custo zero.

Quem saiu:

  • Lukasz Fabianski;
  • Kaelan Casey;
  • Vladimír Coufal;
  • Aaron Cresswell;
  • Emerson (Lateral): vendido ao Olympique de Marselha;
  • Edson Álvarez;
  • Mohammed Kudus (Meia): vendido ao Tottenham;
  • Danny Ings;
  • Maxwel Cornet;
  • Michail Antonio.

Wolverhampton

Quem chegou:

  • Ladislav Krejci (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Girona;
  • Jackson Tchatchoua (Lateral): contratado em definitivo junto ao Verona;
  • David Moller Wolfe (Lateral): contratado em definitivo junto ao AZ;
  • Fer López (Atacante): contratado em definitivo junto ao Celta de Vigo;
  • Jhon Árias (Atacante): contratado em definitivo junto ao Fluminense;
  • Tolu Arokodare (Atacante): contratado em definitivo junto ao Genk.

Quem saiu:

  • Nasser Djiga;
  • Craig Dawson;
  • Bastien Meupiyou;
  • Pedro Lima (Lateral): emprestado ao Porto;
  • Nélson Semedo (Lateral): fim de contrato;
  • Rayan Aït-Nouri (Lateral): vendido ao Manchester City;
  • Boubacar Traoré;
  • Tommy Doyle;
  • Joe Hodge;
  • Chem Campbell;
  • Pablo Sarabia;
  • Chiquinho;
  • Gonçalo Guedes;
  • Fábio Silva (Atacante): vendido ao Borussia Dortmund;
  • Matheus Cunha (Atacante): vendido ao Manchester United.

