Filipe Luís analisa derrota do Flamengo e desataca Samuel Lino: ‘Pode ser determinante’

Treinador também explicou a ausência de Arrascaeta e Jorginho na escalação

Foto: Maurício Luz/Lance! Filipe Luís na entrevista coletiva do Flamengo

O Flamengo foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1 a 0 nesta quinta-feira (31), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico do time carioca, Filipe Luís, concedeu uma entrevista detalhada sobre o desempenho da equipe, os estreantes em campo e o planejamento estratégico para os próximos compromissos.

Estreantes e o desafio de entrar em forma

O treinador destacou a importância dos estreantes Samuel Lino, Saúl e Emerson Royal. Entre os três, Samuel Lino, que já havia disputado o Mundial e teve pouco tempo de pausa, estava mais em forma, enquanto Saúl e Emerson Royal chegaram após períodos de inatividade, mas Filipe acredita que rapidamente estarão prontos para contribuir ao máximo.

– Sabemos da qualidade do Samuel, e ele é o tipo de jogador que queríamos para essa posição. Ele pode ser determinante, principalmente na área adversária. Os outros dois, Saúl e Emerson, ainda vão precisar de mais tempo de treino e minutos de jogo, mas são jovens, então em breve estarão prontos – disse o treinador.

Erro na Saída de Bola e Oportunidade Perdida

Um dos momentos mais marcantes da partida foi o erro na saída de bola que resultou no gol do Atlético-MG. Filipe Luís, porém, não colocou a culpa nos jogadores, mas sim em um plano tático que faz parte da filosofia do time.

– A nossa saída de bola foi bem-sucedida em várias partidas, mas hoje tivemos o primeiro erro, que acabou gerando o gol adversário. Eu sou o responsável por essa estratégia. Sempre ensinei meus jogadores a saírem jogando e sabia que, em algum momento, isso geraria um risco. Mas eu acredito nessa forma de jogo e, mesmo com o erro, quero que eles continuem tentando – explicou o treinador.

Filipe Luís também comentou sobre a falha de Léo Pereira no lance do gol da vitória marcado por Cuello.

– O passe não foi exatamente como esperado, e o adversário conseguiu antecipar a jogada, mas, no geral, essa é a minha filosofia e os jogadores sabem o que espero deles.

Posicionamento do Luiz Araújo

Outro ponto abordado foi a posição de Luiz Araújo, que atuou pelo lado esquerdo, uma mudança em relação à sua posição habitual na direita. Filipe Luís explicou a opção tática, mesmo reconhecendo que a desempenho do jogador não foi a ideal.

– Eu sei que o melhor lugar do Luiz Araújo é na direita, mas hoje quis deixar o Matheus Gonçalves na posição dele, por conta da habilidade de drible dele. Eu também acredito no poder de finalização do Luiz quando ele recebe a bola na área, então, mesmo sendo algo fora de sua zona de conforto, ele fez o que se pode esperar de um jogador sacrificado pela equipe – disse o técnico.

Ausência de Arrascaeta e Jorginho

Filipe Luís também falou sobre a decisão de poupar alguns jogadores importantes, como Arrascaeta e Jorginho, que foram deixados de fora da partida para preservar o ritmo e a energia deles para os próximos desafios do Flamengo.

– É uma estratégia planejada. Nem o Arrascaeta, nem o Jorginho estavam vetados, mas considerando a sequência de jogos, decidi poupá-los para garantir que cheguem bem para o próximo jogo e as próximas semanas. Não seria prudente colocá-los em campo hoje e depois novamente no domingo. Por isso, optei por outras opções no elenco – explicou o treinador.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (3) contra o Ceará, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.