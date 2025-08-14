Filipe Luís culpa ‘erros individuais’ por queda do Flamengo no segundo tempo contra o Internacional

Técnico rubro-negro admite rendimento abaixo após o intervalo

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores

*Matéria em atualização

Técnico do Flamengo, Filipe Luís admitiu a queda de rendimento do time no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional nesta quarta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Em entrevista coletiva após o duelo no Maracanã, o treinador afirmou que “erros técnicos e individuais” fizeram o time perder o controle da partida.

— Bom, o primeiro tempo excelente. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol, e infelizmente, ou felizmente, só fizemos um gol. Fomos com uma vantagem, e (a equipe) não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação, o Inter voltou diferente. Mas é verdade que hoje, eu acredito que muito tenha sido de erros técnicos, individuais, que nos tiraram o domínio e o controle, fizeram o nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair. Cada vez que recuperávamos a bola, éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito. No final das contas, acabou que o time se partiu, e de alguma forma, não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final — avaliou Filipe.

— Em contrapartida, tivemos também chances no segundo tempo de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos momentos de posse, esporádicos, mas é verdade que caímos bastante no nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, é sempre quando o time está com um resultado favorável, mas o Inter também não criou chances, e a gente teve mais chances claras de gol. Levamos uma vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberto — completou o comandante rubro-negro.