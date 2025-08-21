Filipe Luís enaltece classificação do Flamengo na Libertadores e evita comparação com Jorge Jesus

Rubro-Negro venceu o Internacional por 2 a 0

Foto: Divulgação/Flamengo Filipe Luís durante a partida contra o Internacional

O Flamengo teve uma atuação que beirou à excelência na vitória por 2 a 0 contra o Internacional, carimbando a classificação às quartas de final da Libertadores. Após a partida no Beira-Rio, o técnico Filipe Luís foi questionado se esse foi o melhor desempenho de sua equipe no ano. Ele foi sincero na resposta, enaltecendo o esforço dos jogadores.

– Foi um grandíssimo jogo, muito completo, uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar o Inter. É difícil falar, viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo – iniciou o treinador.

– Nosso grupo de jogadores está se reinventando, muitas peças novas que chegaram, algumas que saíram. Essa vitória era muito importante para dar força e tranquilidade para esse grupo – completou.

Filipe Luís evita comparação com Jorge Jesus

A atuação brilhante do Flamengo fez com que torcedores comparassem o time de Filipe Luís com o de Jorge Jesus (2019). O atual treinador rubro-negro agradeceu os elogios, mas evitou comparações com o ex-treinador do time carioca.

– Eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso jamais me colocar jamais me colocar na altura do Jorge Jesus. Se não é o melhor da história do Flamengo, é um dos dois melhores. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, mas sim com esse dna do Flamengo, que é tentar amassar o adversário – afirmou.

– Eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, continuo falando com ele sempre, mas nunca me comparem com ele. Ele é muito muito muito mais treinador que eu ainda, mais experiente, mais títulos, mais história. Não comentam esse erro comigo, é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando – completou.

Filipe Luís destaca desempenho defensivo da equipe

Nos três jogos seguidos entre Flamengo e Internacional, dois pela Libertadores e um pelo Brasileirão, o Rubro-Negro teve 100% de aproveitamento, com seis gols marcados e apenas um sofrido. Diante deste cenário, o trenador destacou a importância do bom momento defensivo.

– A fase defensiva para mim é fundamental, ganham campeonatos. Mas esses números mostram a qualidade defensiva dos meus jogadores – analisou Filipe.

Confira outras respostas de Filipe Luís

Diferença do segundo jogo para a partida no Maracanã

“A primeira diferença (para o primeiro jogo, no Maracanã) foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo e alguns pequenos detalhes táticos, que foram corrigidos”.

Modelo de jogo do Flamengo

“A proposta, o modelo de jogo tenta propor jogo, sair jogando com a bola no chão. Tentarei fazer isso, da minha forma, com os meus jogadores. Todos eles querem fazer história no Flamengo, os que chegaram, e os que já tem história, querem fazer ainda mais história”.

Queda na Copa do Brasil

“Durante um ano, num calendário com 80 jogos, obviamente que as cobranças e oscilações vão existir e nos pegou com uma eliminação na Copa do Brasil. Queríamos passar e não conseguimos, o Atlético-MG conseguiu e mereceu. Hoje tivemos um jogo aqui, vida ou morte, para mim, no meu ano, era o jogo mais importante da temporada e passamos”.

