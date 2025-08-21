Filipe Luís enaltece sacrifício dos jogadores do Flamengo em classificação na Libertadores

Rubro-Negro venceu o Internacional por 2 a 0

Foto: Divulgação/Flamengo Filipe Luís durante a partida contra o Internacional

O Flamengo teve uma atuação que beirou à excelência na vitória por 2 a 0 contra o Internacional, carimbando a classificação às quartas de final da Libertadores. Após a partida no Beira-Rio, o técnico Filipe Luís foi questionado se esse foi o melhor desempenho de sua equipe no ano. Ele foi sincero na resposta, enaltecendo o esforço dos jogadores.

– Foi um grandíssimo jogo, muito completo, uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar o Inter. É difícil falar, viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo – iniciou o treinador.

– Nosso grupo de jogadores está se reinventando, muitas peças novas que chegaram, algumas que saíram. Essa vitória era muito importante para dar força e tranquilidade para esse grupo – completou.

Filipe Luís destaca desempenho defensivo da equipe

Nos três jogos seguidos entre Flamengo e Internacional, dois pela Libertadores e um pelo Brasileirão, o Rubro-Negro teve 100% de aproveitamento, com seis gols marcados e apenas um sofrido. Diante deste cenário, o trenador destacou a importância do bom momento defensivo.

– A fase defensiva para mim é fundamental, ganham campeonatos. Mas esses números mostram a qualidade defensiva dos meus jogadores – analisou Filipe.

Confira outras respostas de Filipe Luís

Diferença do segundo jogo para a partida no Maracanã

“A primeira diferença (para o primeiro jogo, no Maracanã) foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo e alguns pequenos detalhes táticos, que foram corrigidos”.

Comparação com o Flamengo de 2019

“Eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso jamais me colocar jamais me colocar na altura do Jorge Jesus. Se não é o melhor da história do Flamengo, é um dos dois melhores. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, mas sim com esse dna do Flamengo, que é tentar amassar o adversário”.

Elogios para Jorge Jesus

“Eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, continuo falando com ele sempre, mas nunca me comparem com ele. Ele é muito muito muito mais treinador que eu ainda, mais experiente, mais títulos, mais história. Não comentam esse erro comigo, é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando”.

Modelo de jogo do Flamengo

“A proposta, o modelo de jogo tenta propor jogo, sair jogando com a bola no chão. Tentarei fazer isso, da minha forma, com os meus jogadores. Todos eles querem fazer história no Flamengo, os que chegaram, e os que já tem história, querem fazer ainda mais história”.

Queda na Copa do Brasil

“Durante um ano, num calendário com 80 jogos, obviamente que as cobranças e oscilações vão existir e nos pegou com uma eliminação na Copa do Brasil. Queríamos passar e não conseguimos, o Atlético-MG conseguiu e mereceu. Hoje tivemos um jogo aqui, vida ou morte, para mim, no meu ano, era o jogo mais importante da temporada e passamos”.

