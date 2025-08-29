Flamengo terá programação especial no Ninho do Urubu nesta sexta-feira; confira

Treino da equipe de Filipe Luís está marcado para as 9h30

Foto: Divulgação/Flamengo Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo

O Flamengo preparou uma programação especial para essa sexta-feira (29) no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. Das atividades, duas serão com homenagem: conquista do time sub-20 do Mundial de Clubes e recorde de Arrascaeta no Brasileirão.

Com início previsto entre 10h30 e 11h (de Brasília), a primeira ação será a homenagem aos jogadores sub-20 campeões em cima do Barcelona no Maracanã. Para mais de 45 mil torcedores, os Garotos do Ninho, nos pênaltis, garantiram a conquista do bicampeonato mundial.

Homenagem do Flamengo para Arrascaeta

Outra homenagem especial será para Arrascaeta. O meia uruguaio, camisa 10 do Flamengo, receberá uma placa pelo recorde de assistências no Brasileirão. O jogador assumiu a ponta do ranking, com 78 passes para gol, na goleada por 8 a 0 contra o Vitória.

Coletiva de imprensa de Saúl

O cronograma de atividades do Flamengo conta, além, claro, do treino, com coletiva de imprensa de Saúl Ñiguez. O meia vem se destacando nos jogos do time carioca.

Treino

O treino do Flamengo desta sexta-feira será às 9h30, no campo principal do Ninho do Urubu. Essa será a segunda atividade do técnico Filipe Luís visando a partida contra o Grêmio. As equipes se enfrentam no domingo, às 16h, no Maracanã. Os ingressos já estão esgotados.

