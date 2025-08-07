Flu tem pressa e argentino é aguardado nesta quinta para selar acordo

Jogador fará exames antes de assinar com o Tricolor

Foto: Reprodução/FFC Luciano Acosta, do FC Dallas, está perto de assinar com o Fluminense

Na coletiva de imprensa depois da classificação sobre o Internacional, Renato Gaúcho afirmou que há dois reforços que o Fluminense poderia anunciar “a qualquer momento” nesta janela. Com algumas frentes de negociação em curso, a que se aproxima é a de Luciano Acosta, do FC Dallas, da MLS. A infromação foi dada “ge”.

Segundo o portal, o meia-atacante argentino é aguardado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (7) para realizar exames médicos e assinar com o Tricolor. A pressa do clube tem justificativa, já que o prazo de inscrição para as oitavas de final da Sul-Americana termina nesta sexta-feira e o clube deseja tê-lo à disposição para o confronto contra o América de Cali, no dia 12 de agosto (terça-feira), na Colômbia.

Ainda depois do empate no Maracanã, o treinador reforçou que está satisfeito com o grupo que tem à disposição, mas que “quanto mais opções, melhor”. Quando questionado sobre a necessidade de reforços, Renato reiterou a posição e ratificou a confiança em seus jogadores.

— Quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu, sinceramente, em momento algum eu me aborreci. Muita gente falou que estava aborrecido. Não, de maneira alguma. Eu converso diariamente com o presidente, entendo o lado financeiro do clube. Entendo que muitas vezes se consegue o dinheiro, mas não tem o jogador. Já falei para ele que a gente não pode errar nas contratações agora justamente por isso. E temos prazo até dia 2 de setembro se por acaso acontecer alguma coisa e tiver que ir para o mercado para procurar algum jogador de alguma posição. Mas acho que principalmente pelo o que esse grupo fez no Mundial, acho que todo mundo ficou satisfeito com o grupo. É lógico que quanto mais opções eu tiver, melhor. Mas sempre confiei nos jogadores — disse Renato

Luciano Acosta tem 31 anos foi titular em 20 dos 23 jogos da temporada nos Estados Unidos, contribuindo com sete gols e uma assistência. Antes do Dallas, defendeu outros times da liga norte-americana e também da mexicana.

