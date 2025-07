Força, Itália: Sinner e dois algozes de João Fonseca fazem história

Número 1 do mundo, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego tentam vaga às quartas de final

e), Sonego e Cobolli protagonizam feito inédito para o tênis italiano Sinner

Algoz de João Fonseca na estreia do ATP 500 de Halle, há três semanas, Flavio Cobolli (de 23 anos e 24º do mundo) é um dos três italianos que entram em quadra nesta segunda, em Wimbledon. Além dele, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego buscam vaga às quartas de final em Londres. É a primeira vez que três jogadores do país chegam às oitavas de final da mesma edição do torneio.

➡️ Com Sabalenka, imagens deste domingo em Wimbledon

➡️ Com Djokovic e Sinner, imagens deste sábado em Wimbledon

➡️ Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota

O rival de Cobolli será o veterano croata Marin Cilic (83º e ex-top 3, de 36 anos), finalista em Wimbledon em 2017 e campeão do US Open de 2014, às 7h (de Brasília). No confronto direto, são duas vitórias do italiano em dois jogos, o mais recente na estreia de Roland Garros, há dois meses, no saibro.

Líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, de 23 anos, reencontra o experiente búlgaro Grigor Dimitrov, ex-top 10 e atual 21º, de 34 anos, em torno das 12h30 (de Brasília). Será o sexto jogo entre eles, e o tenista da Itália venceu os últimos quatro, o mais recente nas quartas de final de Roland Garros, ano passado.

A princípio, Lorenzo Sonego (47º, de 30 anos) é o italiano que terá mais dificuldades para avançar nesta segunda. Isso porque seu rival será o americano Ben Shelton (10º, de 22 anos), que lidera o confronto direto por 3 a 1. O mais recente confronto entre eles foi na abertura de Roland Garros, vencida pelo americano.

Caso avancem, Sinner e Sonego se enfrentam nas quartas de final. Já o vencedor do duelo entre Cobolli e Cilic encara o heptacampeão sérvio Novak Djokovic ou o australiano Alex De Minaur na próxima fase. O ex-número 1 do mundo e o tenista da Austrália se enfrentam às 9h30 desta segunda.

Nenhum dos três italianos que seguem no torneio já chegaram à decisão. Sinner, em 2023, foi semifinalista, seu melhor resultado, Cobolli nunca tinha alcançado as oitavas, e Sonego tem como melhor resultado as oitavas de 2021.

Sonego derrotou João Fonseca na Austrália

Além de Cobolli em Halle, Sonego foi outro algoz italiano de João Fonseca na temporada. Em janeiro, ele eliminou o brasileiro na segunda rodada do Aberto da Austrália.

Em sua primeira participação em Wimbledon, o número 1 do Brasil, João Fonseca, alcançou a terceira rodada, o que vai lhe garantir uma inédita entrada no top 50. Atualmente, João Fonseca é o 54º do mundo.

O brasileiro volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27. Será mais uma estreia de João Fonseca na temporada.