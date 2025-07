Grupo de torcedores protesta no hotel do Vasco em Quito; veja vídeo

Cruz-Maltino precisa de cinco gols para avançar às oitavas da Sul-Americana

Foto: Reprodução Vasco foi goleado pelo Independiente del Valle

Um grupo de torcedores do Vasco protestou contra a equipe após a goleada sofrida diante do Independiente Del Valle, na Sul-Americana. O Cruz-Maltino perdeu para a equipe equatoriano por 4 a 0. Confira o vídeo no player abaixo.

Além de gritos de ordem, os torcedores hostilizaram diversos personagens. Os ânimos se exaltaram quando o diretor técnico, Felipe, saiu do ônibus, além do zagueiro João Victor, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante Alex Teixeira.

Com a derrota, o Vasco precisa de um milagre para avançar às oitavas de final da Sul-Americana. Se vencer por quatro gols de diferença, o Cruz-Maltino leva a disputa para os pênaltis. Para se classificar direto, o time comandado por Diniz precisa de uma vitória por cinco ou mais gols de diferença.

No entanto, antes de reencontrar o Independiente del Valle, o Vasco entra em campo para enfrentar o Grêmio no Brasileirão. O Cruz-Maltino encara o Tricolor Gaúcho às 17h30 deste sábado, em São Januário. A partida é válida pela 14ª rodada da competição.