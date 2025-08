Guarda-costas de Messi é proibido de entrar em jogos da Leagues Cup

Craque argentino é protegido por segurança pessoal, Yassine Cheuko, em partidas no futebol estadunidense

Foto: Reprodução Messi é acompanhado por segurança Yassine Cheuko

Lionel Messi esteve menos protegido neste sábado (2) em jogo do Inter Miami pela Leagues Cup. O craque argentino não pôde ter seu guarda-costas pessoal, Yassine Cheuko, na beira do campo, após ordem de proibição por parte da direção do torneio.

O banimento se deu após uma polêmica na primeira rodada da competição. Após o apito final do duelo com o Atlas, Yassine, segurança de Messi, entrou no campo para proteger o astro de possíveis invasores, mas também impediu jogadores do clube mexicano de se aproximarem do camisa 10, inclusive empurrando alguns.

As cenas chegaram à organização da disputa internacional, que tomou providências fortes. Em comunicado, a Leagues Cup proibiu Yassine de estar presente por todo o resto da edição de 2025.

– Após a partida entre Inter Miami e Atlas em 30 de julho, um membro da delegação do Inter Miami demonstrou comportamento inadequado ao entrar em áreas restritas sem as credenciais oficiais do evento. De acordo com o regulamento da Leagues Cup de 2025, o Comitê Disciplinar suspendeu o indivíduo envolvido de todas as áreas técnicas pelo restante da competição e aplicou uma multa não divulgada ao Inter Miami – definiram os mandatários do torneio.

Em maio deste ano, a MLS já havia tomado uma decisão drástica e banido Yassine de estar no entorno das placas de publicidade, restringindo sua atuação à zona mista e ao vestiário dos Herons. Assim, Lionel passou a ser protegido apenas pelo corpo de segurança da Major League Soccer, sem tratamentos ou vigilâncias especiais.

🤕 Sem presença de guarda-costas, Messi se lesiona em jogo do Inter Miami

Coincidência ou não, Messi esteve em campo por apenas dez minutos no confronto deste sábado (2), com o Necaxa. O atual campeão do mundo saiu lesionado ainda no começo do confronto por conta de problemas musculares após uma arrancada em velocidade, e viu do vestiário a vitória nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

