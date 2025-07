Indignado, Matheuzinho detona time do Vitória: ‘É incrível como a gente erra’

Rubro-Negro perde para o Confiança por 1 a 0 pelas quartas da Copa do Nordeste

Foto: reprodução / Premiere Matheuzinho em entrevista após eliminação contra o Confiança

Essa foi mais uma das noites para o torcedor do Vitória esquecer. Só nesta temporada já dá para fazer uma coleção delas. Mas, dessa vez, fica um gosto ainda mais amargo com a eliminação nas quartas da Copa do Nordeste para o Confiança, que venceu por 1 a 0, nesta terça-feira, com gol nos acréscimos e acabou com o sonho Rubro-Negro de retomar a hegemonia regional.

Uma eliminação precoce no chaveamento mais acessível do mata-mata, afinal o Vitória é um time de Série A que teria, no máximo, um time de Série C até chegar a uma possível final. E foi justamente o Confiança, 19º colocado da Terceira Divisão, que despachou o Rubro-Negro com gol de Rafinha aos 45 minutos.

Em entrevista depois do apito final, Matheuzinho foi objetivo e rápido, mas não escondeu sua indignação com o comportamento do Vitória.

— É difícil até de falar, mas a gente perdeu para nós mesmos. É incrível como a gente erra nos mínimos detalhes… Precisamos ter coragem para jogar, o Vitória é um time gigante. Com todo respeito, mas perdemos para nós mesmos — desabafou ao canal Premiere.

Acabou o sonho do Vitória

A diretoria rubro-negra traçou um plano para esse retorno às atividades depois da parada que tinha a Copa do Nordeste como prioridade. A intenção era fazer o Vitória novamente protagonista na competição, mas o sonho foi água abaixo.

Faltou ao Vitória efetividade, objetividade e controle das ações, já que o Confiança levava perigo a cada momento que apertava mais o Rubro-Negro. Foi esse combo que tanto irritou Matheuzinho.

Sem muito tempo para lamentar, o Vitória tem confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento às 16h30 deste sábado (horário de Brasília), no Beira-Rio, diante do Inter. Como está eliminado de todas as copas, resta focar no Brasileiro para sair da situação delicada.