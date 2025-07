Interesse do Botafogo em filho de Ancelotti divide opiniões na web

Davide é auxiliar do pai há dez anos e pode iniciar carreira de treinador no Glorioso

Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Carlo Ancelotti ao lado do filho Davide durante treino da Seleção Brasileira

Na busca por um novo treinador, após a demissão de Renato Paiva, o Botafogo mostrou interesse pela contratação de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista francês Nabil Djellit e confirmada pelo Lance!, na noite do último sábado (5). A possível movimentação do Glorioso dividiu opiniões nas redes sociais.

Torcedores do clube não se mostram tão convictos com a chegada do italiano. Parte da torcida do Alvinegro demostrou um certo pessimismo com o Davide Ancelotti. O principal argumento para o temor foi o fato do auxiliar da Seleção Brasileira nunca ter treinado como comandante do vestiário.

Por outro lado, teve torcedor do Botafogo que se mostrou confiante com o movimento da diretoria. Para os otimistas, a motivação para crer em um bom trabalho do técnico foi a experiência adquirida ao lado do pai Carlo Ancelotti. Davide esteve na comissão do consagrado treinador há 10 anos.

Filho de Ancelotti vai assumir o Botafogo?

Até o momento o Glorioso mantém apenas conversas com o auxiliar da Seleção Brasileira. Diferentemente do pai, Davide Ancelotti não tem vínculo exclusivo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com a apuração do Lance!, a entidade foi consultada pelo Botafogo antes do clube iniciar negociações com o auxiliar.

Davide está faz parta de comissão de Carlo Ancelotti há 10 anos. No currículo, ele tem passagens por grandes times europeus, como Napoli, Everton, Bayern de Munique e Real Madrid. O assistente da Seleção Brasileira possui licença PRO da FIFA para treinadores, fazendo-o apto para assumir equipes profissionais de todo mundo.

Vale destacar, que antes de se juntar à comissão técnica do Brasil, Davide esteve próximo de assumir o Como, da Itália, o Rangers, da Escócia e o Deportivo la Coruña, da Espanha, como técnico principal. Contudo, optou por seguir com o pai na Canarinho.