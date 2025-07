João Fonseca, aos 18 anos, é confirmado no top 50

Brasileiro assume o 48º lugar do ranking

Divulgação João Fonseca na vitória sobre o americano Brooksby em Wimbledon

Nesta temporada de conquistas, João Fonseca alcançou mais uma nesta segunda-feira (14). Aos 18 anos, o número 1 do Brasil subiu seis posições após a boa campanha em Wimbledon e assumiu o 48º lugar, o melhor da carreira, até agora.

Na história do tênis brasileiro, apenas outros 10 compatriotas haviam alcançado, no mínimo, a 48ª posição.

Abaixo, a lista:

1 Gustavo Kuerten 1º (2000)

2 Thomaz Bellucci 21º (2010)

3 Thomaz Koch 24º (1974)

4 Fernando Meligeni 25º (1999)

5 Luiz Mattar 29º (1989)

6 Marcos Hocevar 30º (1983)

7 Jaime Oncins 34º (1993)

8 Carlos Kirmayr 36º (1986)

9 Flávio Saretta 44º (2003)

10 Cássio Motta 48º (1986)

Do 727º lugar ao top 50 em 1 ano e meio

Vale lembrar que, no início de 2024, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, era apenas o 727º do mundo, aos 17 anos.

Um divisor de águas na trajetória de João Fonseca, na temporada passada, foi o Rio Open, para o qual foi convidado pelo segundo ano seguido. Em 2024, foi lá, no Jockey Club, que o jovem carioca, então 655º do planeta, venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils (20º) e o chileno Christian Garin (88º).

Dois meses depois, em Madri, o brasileiro venceu a primeira partida de Masters 1000, contra o americano Alex Michelsen (80º). Ainda em 2024, João Fonseca disputou sua primeira final de Challenger, em Assunção, derrotado pelo compatriota Gustavo Heide, e fechou a temporada com chave de ouro, conquistando, de maneira invicta, o NextGen Finals, na Arábia Saudita, o torneio que reúne os oito melhores sub-20 do mundo.

Na temporada atual, que começou como o 113º do ranking, João Fonseca venceu dois Challengers, em Camberra, na Austrália, e em Phoenix, nos EUA, e se tornou o mais jovem brasileiro campeão de ATP, com o troféu de Buenos Aires, em fevereiro.

Antes, em janeiro, o carioca estreou em Grand Slams derrubando ninguém menos do que o russo Andrey Rublev, nove do mundo, no Aberto da Austrália. João Fonseca, eliminado na segunda rodada em Melbourne, também fez história ao chegar à terceira fase em Roland Garros e Wimbledon, onde também debutou.

Em Masters 1000, João Fonseca tem como melhor resultado também a terceira rodada, alcançada em Miami, em março.

João Fonseca volta em Toronto

O próximo desafio do número 1 do Brasil é o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa em 27 de julho.

