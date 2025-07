João Fonseca se aproxima do top 50 com a vitória em Wimbledon

Brasileiro é o atual 54 do mundo

Photo by Adrian Dennis / AFP) João Fonseca é o mais jovem brasileiro desde 1964 a vencer uma partida em Londres

Mais do que uma vaga à segunda rodada de Wimbledon, João Fonseca também se aproximou do top 50 ao vencer a estreia. O brasileiro, que alcançou o 54º lugar no domingo, derrotou, na segunda-feira, o britânico Jacob Fearnley (51º) na abertura do torneio em Londres. “Muito feliz com a forma como encarei hoje, lidei com os momentos importantes, a maneira como saquei. Mantive meu saque nos momentos importantes, muito feliz com a vitória de hoje, com a oportunidade que tive. Seguir assim para a próxima partida.”

Por ora, o triunfo na estreia vai garantindo um salto de sete colocações no ranking. Nesse caso, o carioca, de 18 anos, entraria no top 50 pela primeira vez, ultrapassando, inclusive, o rival da rodada inaugural em Wimbledon. O belga Zizou Bergs (50º) e o espanhol Roberto Bautista Agut (42º) também já caíram no Grand Slam britânico e ficarão atrás do brasileiro na próxima atualização, no dia 14, logo após a final

Porém, a entrada de João Fonseca no top 50 ainda não é garantida porque há outros tenistas que podem ultrapassá-lo. Entre eles, o francês Quentin Halys, o espanhol Pedro Martinez e o sérvio Miomir Kecmanovic (49º), Fábián Marozsán (58º) e o americano Learner Tien (62º). Esse último, aliás, pode reaparecer no caminho do brasileiro, na terceira rodada, caso derrote o chileno Nicolas Jarry, algoz do dinamarquês Holger Rune na estreia e, claro, o carioca ganhe mais um jogo.

João Fonseca enfrenta Brooksby na quarta

O brasileiro volta à quadra na quarta-feira, contra o americano Jenson Brooksby (101º), algoz do holandês Tallon Griekspoor (29), por 3 sets a 0, e pode subir ainda mais no ranking, em caso de nova vitória. O confronto é inédito. “Dois jogadores que estão muito bem na grama”, encerrou o número 1 do Brasil.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte