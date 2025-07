João Fonseca sobe novamente no ranking; confira salto desde 2024

Sem os principais favoritos, brasileiro tem chance de avançar no torneio

Foto: Adrian Dennis / AFP João Fonseca em uma das vitórias em Wimbledon

Sem jogar uma partida oficial desde o dia 4 de julho, quando foi superado na terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca tem mais um motivo para comemorar nesta segunda (21). Aos 18 anos, o número 1 do Brasil subiu uma colocação no ranking mundial e, agora, é o 47º do mundo.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, só não subiu mais uma posição porque o italiano Luciano Darderi conquistou o título do ATP 250 de Bastad, na Suécia. O triunfo levou rendeu ao tenista da Itália um salto de nove posições, alcançando o 46º lugar.

Vale lembrar que João Fonseca começou a temporada passada na 730ª colocação. Um mês depois, no Rio Open, o jovem carioca, então com 17 anos, venceu suas duas primeiras partidas de ATP (contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin), alcançando as quartas de final. A campanha no Jockey levou o brasileiro ao 343º lugar.

João Fonseca terminou 2024 com chave de ouro, conquistando o título invicto do NextGen Finals, que reúne os oito melhores sub-20 do mundo. Embora não dê pontos, o torneio rendeu enorme visibilidade ao carioca, então 145º do mundo.

No dia 27 de janeiro de 2025, um marco importante na carreira de João Fonseca: a entrada no top 100: em 99º.

Próximo torneio de João Fonseca sem Sinner, Alcaraz e Djokovic

O número 1 do Brasil volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27 de julho. O torneio não contará com a presença de Jack Draper, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Djokovic. Com um vácuo deixado por quatro dos maiores nomes da atualidade, o torneio se torna um dos torneios mais abertos da temporada

Por que o Big 3 e Jack Draper estão fora?

O número 1 do mundo e atual campeão, Jannik Sinner, desistiu do torneio para tratar uma lesão no cotovelo, sofrida durante sua campanha vitoriosa em Wimbledon.

Carlos Alcaraz, número 2, também está fora. Segundo o jornal Marca, o espanhol focará na preparação para o US Open e só retornará no Masters de Cincinnati, no início de agosto.

Da mesma forma, Novak Djokovic (6º do ranking) alegou uma lesão na virilha para não participar do evento que já venceu quatro vezes. Por fim, o britânico Jack Draper, número 5 do mundo, anunciou que uma lesão no braço o tirará de Toronto e Cincinnati.

