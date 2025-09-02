Marcos Leonardo no São Paulo? Veja números e características do possível reforço

Tricolor está com jogador no radar desde o final de semana

Foto: Divulgação / Al-Hilal Marcos Leonardo tem números bons na temporada

O São Paulo está positivo para ter Marcos Leonardo como reforço. O nome do atacante, que pertence ao Al-Hilal, fez bastante barulho nos últimos dias. Com desejo de jogar no Tricolor, o Lance! levantou os números mais recentes do jovem e características do jogador, revelado no Santos.

Apesar de ter sido peça importante recentemente no clube saudita, o jogador vive uma época complicada no time árabe. Inclusive, na última semana, não foi inscrito para disputar a Liga Saudita.

Com isso, abriria mão do que receberia até o final deste ano para ser repatriado. A ideia, segundo a reportagem confirmou, seria um acordo por empréstimo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Números de Marcos Leonardo

Em 2025, Marcos Leonardo tem números importantes com a camisa do Al-Hilal. Em 27 partidas, sendo 24 como titular, marcou 21 gols e deu 3 assistências, com média de uma participação direta a cada 91 minutos. Em finalizações, foram 2,9 por jogo, com uma média 1,2 no alvo, precisando de 3,8 tentativas para balançar as redes.

➡️Ancelotti e identificação: o que ajuda e o que falta por Marcos Leonardo no São Paulo

Além do faro de gol, também contribui na criação: soma 1,3 passes decisivos por partida e já gerou 8 grandes chances, convertendo 49% delas. Sofre em média 1,2 faltas por jogo, tem 36% de eficiência nos duelos. Todos os números são do Sofascore.

Características de Marcos Leonardo

Mesmo que seja são-paulino de infância, Marcos Leonardo teve toda sua formação no Santos. Aos 11 anos, começou sua trajetória no futebol. Em 2020, estreou no profissional.

Em 2024, foi negociado pelo Benfica. Após oito meses, se transferiu para o Al-Hilal. Um dos grandes destaques foi no Mundial de Clubes, quando eliminou o Manchester City nas oitavas de final.

Quanto as características, um dos grandes destaques é a eficiência de nas finalizações e pela capacidade de atacar os espaços em velocidade, não se limitando a atuar fixo dentro da área. Tem presença constante em jogadas de conclusão, é justamente o que o São Paulo está procurando no mercado.