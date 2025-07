Matheus Pereira estreia com gol em derrota do Fortaleza

Meio-campista balançou as redes diante do Bahia

O Fortaleza perdeu para o Bahia por 2 a 1 na noite da última quarta-feira (9), pelas quartas da Copa do Nordeste. O meio-campista Matheus Pereira fez a sua estreia com a camisa do Leão e marcou o gol da equipe. Apesar do tento, o Tricolor do Pici foi eliminado da competição.

Diante dos baianos, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou um quarteto no meio-campo: Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino e Martínez. O time sofreu dois gols na reta final do 1º tempo e foi para o intervalo em desvantagem na Arena Fonte Nova.

Aos 24 minutos da etapa final, Matheus Pereira aproveitou sobra e acertou chute de esquerda, sem chances para o goleiro Marcos Felipe. Apesar da pressão nos últimos instantes do jogo, o Fortaleza não conseguiu evitar a eliminação.

Matheus Pereira, que recebeu cartão amarelo pouco antes do gol, foi substituído por Rodrigo aos 42 minutos do 2º tempo. O atleta estava no Eibar-ESP na temporada passada.

Em entrevista após sua chegada, o jogador de 27 anos explicou que pode exercer diferentes funções no meio-campo: papel defensivo, segundo volante e um armador mais avançado.

Com a eliminação, o Fortaleza volta a focar no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário da equipe será o rival Ceará, no domingo (13), na Arena Castelão. O Tricolor é o 18º colocado na tabela, com dez pontos.

