Mauro Cezar avalia atuação do Flamengo contra o Internacional, na Libertadores
Rubro-Negro saiu na frente no confronto pelas oitavas de final da Libertadores
O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Após o apito final da partida, o jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a partida da equipe de Filipe Luís.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante uma transmissão ao vivo, no próprio canal do Youtube, o comunicador elogiou o resultado do Rubro-Negro. Além disso, Mauro também chamou atenção para uma virtude do time do Flamengo: a bola parada.
– O Internacional foi dominado no primeiro tempo. No segundo mudou de postura e saiu mais para o jogo. O Flamengo, muita gente fica questionando o motivo da equipe cair no segundo tempo, eu entendo. Entre muitas razões é porque não está no ápice físico. Tem desfalques e ainda é uma equipe em formação – iniciou o jornalista, antes de completar.
– Por outro lado, a equipe não correu nenhum risco. O Inter não teve nenhuma chance clara de gol, mesmo quando saiu mais para a partida. Foi apenas uma finalização no alvo. Tem aquela coisa: “mais foi gol de bola parada”. Gente, gol de bola parada também vale. Aliás, o Flamengo, hoje é muito bom nesse fundamento. Toma poucos gols e marca muitos nesse tipo de jogada. É uma virtude. As pessoas precisam curtir um pouco mais as vitórias – concluiu.
Flamengo x Internacional
Em campo, a equipe de Filipe Luís conseguiu confirmar o favoritismo dentro de casa. Com um gol de Bruno Henrique, no primeiro tempo, o Rubro-Negro venceu o confronto por 1 a 0. O tento do atacante surgiu após uma escanteio, cobrado por Luiz Araújo.
O segundo jogo entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Para a partida, o Flamengo poderá jogar pelo empate para avançar para a próxima fase do torneio continental.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.