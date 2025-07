Messi passa em branco, mas ex-Vasco faz dois e Cincinatti bate Inter Miami; veja os gols

Ex-jogador cruzmaltino é destaque do triunfo na Major League Soccer (MLS)

Foto: Andy Lyons / Getty Images via AFP Evander comemora um de seus gols na vitória do Cincinatti

Na rodada desta quarta-feira (16), o argentino Lionel Messi passou em branco na derrota do Inter Miami por 3 a 0 para o FC Cincinatti. Algo raro nos últimos jogos do time na Major League Soccer (MLS). Porém, um outro camisa 10 brilhou na partida: o meia-atacante Evander, ex-Vasco, balançou a rede duas vezes e ajudou a sua equipe a sair com o triunfo na partida.

Com o resultado, o Cincinatti assumiu a vice-liderança da Conferência Leste, com 45 pontos, um a menos do que o líder Philadelphia Union. O Inter Miami está na quinta colocação, com 38.

Messi não dá sorte diante do Cincinatti. É a terceira partida do argentino contra os rivais e ele nunca marcou diante da equipe do brasileiro. Evander marcou os dois gols na etapa final. O primeiro, após receber passe na meia-lua, o jogador dominou a bola e bateu na saída do goleiro. O segundo, em rebote do goleiro do Inter Miami. Revelado pelo Vasco, ele teve poucas oportunidades no time profissional e acabou negociado com o Midtjylland, da Dinamarca. Posteriormente, ele se transferiu para a MLS, para o Portland Timbers, e não saiu mais.

Outro ex-vascaíno participou ativamente da vitória do Cincinatti. O argentino Luca Orellano, contratado pelo Vasco em 2024 e negociado para a MLS em definitivo em janeiro de 2025, fez a jogada que originou o primeiro gol de sua equipe. Os dois ex-atletas do Cruzmaltino têm sido os destaques do time na competição e são peças importantes na boa campanha.

