Mudança no programa de sócios impulsiona público e adesões na Portuguesa

Reformulação do plano “Somos Lusa” atrai mais torcedores ao Canindé

Foto: Portuguesa SAF/ Divulgação Torcida da Portuguesa comparece em bom número ao Canindé

A Portuguesa alcançou o objetivo esperado com uma ação envolvendo o programa de sócio-torcedor “Somos Lusa”. O clube registrou seu melhor público do ano na Série D do Campeonato Brasileiro e, de quebra, saltou de 2,2 mil para 8 mil associados envolvendo todos os planos. Os números representam o maior número de sócios de sua história.

Os números atuais são quatro vezes maiores que os registrados no fim de 2024. A explicação para o crescimento é simples: para ter direito ao ingresso gratuito na próxima partida, é necessário se cadastrar no plano gratuito do programa e realizar o check-in no aplicativo “Somos Lusa Play”.

No duelo contra o Boavista-RJ, 4.818 torcedores compareceram ao Canindé. Embalada pela força da torcida, a Lusa venceu por 3 a 0, com gols de Cristiano (2) e Denis, encerrando a fase de grupos com 30 pontos e 100% de aproveitamento como mandante.

— Tivemos um crescimento considerável no nosso número de sócios, ampliamos a nossa base e, principalmente, conseguimos fazer uma bela festa no Canindé. O objetivo, agora, é trazer ainda mais gente no mata-mata — comenta Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente Portuguesa SAF em exclusividade ao Lance!.

— Foi bonito ver o Canindé bom público, com aquela energia. Isso contagiou todo mundo. É algo que tem impacto e pode fazer a diferença no mata-mata — finaliza.

Próxima fase da Série D

Com a classificação garantida, a Portuguesa vai enfrentar o Mixto-MT nas oitavas de final. O primeiro jogo será em Cuiabá, e o segundo, no Canindé. As datas ainda serão confirmadas, mas os duelos devem ocorrer nos próximos dois finais de semana.

Confira todos os públicos da Portuguesa em 2025:

Paulistão:

18/01 – Canindé – Portuguesa x Novorizontino – 9.193 pessoas

29/01 – Pacaembu – Portuguesa x São Paulo – 8.399 pessoas

01/02 – Pacaembu – Portuguesa x Botafogo – 2.028 pessoas

07/02 – Pacaembu – Portuguesa x Inter de Limeira – 2.279 pessoas

15/02 – Pacaembu – Portuguesa x Corinthians – 17.087 pessoas

20/02 – Pacaembu – Portuguesa x São Bernardo – 1.976 pessoas

Copa do Brasil:

27/02 – Pacaembu – Portuguesa x Botafogo (PB) – 2.036 pessoas

Série D:

26/04 – Canindé – Portuguesa x Maricá – 3.048 pessoas

10/05 – Canindé – Portuguesa x Rio Branco (ES) – 1.813 pessoas

24/05 – Canindé – Portuguesa x Pouso Alegre – 2.409 pessoas

07/06 – Canindé – Portuguesa x Nova Iguaçu – 1.839 pessoas

28/06 – Canindé – Portuguesa x Porto Vitória (ES) – 1.584 pessoas

12/07 – Canindé – Portuguesa x Água Santa – 1.682 pessoas

26/07 – Canindé – Portuguesa x Boavista – 4.818 pessoas