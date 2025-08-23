Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana

Confira partidas para ficar de olho neste sábado (23) e domingo (24)

Foto: Ben Stansall/AFP Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League

O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (23) e domingo (24). Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Manchester City x Tottenham – sábado (23/08)

Este jogo é um dos destaques da segunda rodada da Premier League, reunindo duas equipes que estrearam com vitórias convincentes. O Manchester City, vindo de uma goleada de 4 a 0 sobre o Wolverhampton, parece ter superado a má fase da temporada passada, que o técnico Pep Guardiola chegou a atribuir a uma crise de confiança e lesões. O time conta com o artilheiro Erling Haaland e o novo meio-campista Reijnders, que brilharam na estreia.

Por sua vez, o Tottenham também começou com o pé direito, vencendo o Burnley por 3 a 0, o que cria uma expectativa de um confronto equilibrado e imprevisível, especialmente após a goleada histórica de 4 a 0 do Tottenham sobre o City em novembro de 2024.

Fulham x Manchester United – domingo (24/08)

A partida coloca frente a frente o Fulham e um “gigante ferido”. O Manchester United iniciou a temporada com uma derrota e enfrenta uma intensa pressão. Apesar de um histórico amplamente favorável ao United, com 16 vitórias em 21 confrontos diretos, os últimos jogos foram decididos por margens estreitas.

Levante x Barcelona – sábado (23/08)

Sob o comando do técnico Hansi Flick, o Barcelona busca solidificar seu início de temporada com uma vitória contra o recém-promovido Levante. O Barça estreou com uma vitória de 3 a 0, enquanto o Levante perdeu seu primeiro jogo por 2 a 1. Com um histórico de 25 vitórias em 34 confrontos contra o Levante, o Barcelona tem uma oportunidade de abrir a temporada com duas vitórias fora de casa consecutivas.

Real Oviedo x Real Madrid – domingo (24/08)

O Real Madrid de Xabi Alonso visita o Real Oviedo em um reencontro na primeira divisão após mais de 24 anos. Enquanto o Real Madrid estreou com uma vitória de 1 a 0, o Real Oviedo perdeu sua primeira partida por 2 a 0. O confronto é um teste para o novo modelo tático de Alonso e uma chance para o Real Oviedo, que retorna à elite do futebol espanhol, de demonstrar sua força contra uma das maiores potências do campeonato.

Al-Nassr x Al-Ahli – sábado (23/08)

A final da Supercopa Saudita é mais do que uma disputa por um troféu; é uma vitrine para a Liga Saudita. O Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, venceu o Al-Ittihad para chegar à final, mas enfrenta desafios com a suspensão de Sadio Mané, expulso na semifinal.

O Al-Ahli, que conta com estrelas como Mahrez e Ivan Toney, chegou a final após vencer o Al-Qadsiah por 5 a 1. O jogo servirá como um termômetro crucial para a forma física e a profundidade dos elencos antes do início da liga.

