Organizada do Corinthians convoca protesto após derrota em clássico

Manifestação será por momento político do clube alvinegro

Foto: Divulgação/Corinthians

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou um protesto no Parque São Jorge para a próxima quinta-feira (24), às 19h10. A mobilização ocorre após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, neste sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro.

O foco da manifestação será o cenário político do clube. No dia 9 de agosto, os associados do Corinthians votarão a possível ratificação do impeachment de Augusto Melo, afastado da presidência pelo Conselho Deliberativo em maio, sob acusações de irregularidades no contrato com a casa de apostas Vai de Bet.

Atualmente, o clube é comandado interinamente por Osmar Stábile. A organizada também criticou os recentes escândalos, como o uso indevido do cartão corporativo por Andrés Sanchez, ex-presidente do clube, além da crise no futebol e a estrutura administrativa do clube.

Veja a nota da organizada

“Atenção, Fiel Torcida!

Nesta quinta-feira (24), a partir das 19h10, estaremos em frente ao Parque São Jorge para um protesto contra o momento político que destrói o Corinthians dentro e fora de campo.

O corinthiano não aguenta mais tanta incompetência em todos os setores.

O Corinthians precisa mudar! Temos ex-presidentes acusados de usar cartão do clube para gastos pessoais, ex-presidente afastado por suspeita de crimes, conselheiros que só pensam em política e agem conforme sua facção. Um time medíocre, mal montado, com jogadores que ganham fortunas sem entregar o mínimo em campo.

Até quando?

O corinthiano quer uma reforma profunda, que afaste e expulse todo o mal que há décadas coloca o SCCP nessa situação. É claro que a situação deplorável do time em campo hoje é reflexo de décadas de administrações desastrosas.

O Corinthians precisa de uma reforma no estatuto. Precisa respeitar o corinthiano que paga ingresso, apoia o clube e exige pessoas sérias, sem interesses pessoais.

Não descansaremos enquanto todos os responsáveis NÃO FOREM EXPULSOS. Não descansaremos enquanto o Fiel Torcedor não tiver DIREITO A VOTO. Não descansaremos enquanto esse time não entregar RAÇA E VONTADE dentro de campo. Não descansaremos enquanto o futebol moderno continuar tirando o TORCEDOR DO ESTÁDIO.

Você, corinthiano(a) que não aguenta mais essa situação, junte-se a nós!

Traga sua faixa, seu cartaz e mostre sua indignação contra todos que destruíram o Corinthians e ainda tentam se esconder atrás do poder.

Esta convocação é para todo corinthiano, seja de organizada ou não.”