Palmeiras analisa elenco e mercado após baixas no ataque

Verdão busca um reforço para o ataque e está perto de contratar Ramón Sosa

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Com a queda no Mundial de Clubes, o Palmeiras volta suas atenções para o calendário nacional e continental, e Abel Ferreira terá de reorganizar o ataque a partir da reapresentação, marcada para o fim desta semana.

No Mundial de Clubes, Estêvão e Paulinho foram os principais destaques ofensivos do time. Sem eles, quem mais se aproximou de um desempenho relevante foi Maurício, que participou de cinco partidas — duas como titular — e somou um gol e uma assistência. Raphael Veiga, concorrente direto por vaga no meio de campo, também atuou em quatro jogos, sendo titular em dois, mas teve desempenho inferior, ficando de fora dos momentos mais importantes no torneio. A tendência é que Maurício seja mantido como titular.

Facundo Torres, deslocado para a esquerda devido à presença de Estêvão, poderá voltar ao lado direito, onde prefere atuar. Titular em parte do torneio, o uruguaio teve rendimento abaixo do esperado. Allan, por sua vez, foi utilizado nos dois jogos do mata-mata, cumprindo a função que antes era de Estêvão como ala aberto pela direita. Suas participações agradaram à comissão técnica e ele pode ser mantido como alternativa na posição.

Felipe Anderson iniciou o Mundial como titular, mas perdeu espaço após ser substituído no duelo contra o Porto e não voltou a entrar em campo. Luighi, atacante da base, seguiu com pouca minutagem e participação limitada. Ambos seguem à disposição, mas não figuram entre os favoritos para assumir protagonismo no ataque.

Na temporada de 2025, os números reforçam algumas tendências. Maurício tem 8 gols e 4 assistências em 25 jogos, com média de uma participação em gol a cada 113 minutos. Raphael Veiga acumula 3 gols e 7 assistências em 27 partidas, com média de 145 minutos por participação. Já Felipe Anderson soma 20 jogos, sem gols, com apenas uma assistência e desempenho discreto.

Facundo Torres, com 6 gols e 3 assistências em 34 jogos, tem participação ofensiva a cada 265 minutos. Estêvão, antes da transferência, teve 12 gols e 5 assistências em 38 partidas. Paulinho, mesmo sendo reserva, marcou 3 gols e deu 2 assistências em 16 jogos, com média de um envolvimento direto em gol a cada 87 minutos.

Entre os jovens, Thalys e Luighi têm produção modesta: dois gols para Thalys em 12 jogos, e um gol e uma assistência para Luighi em 14 partidas. No comando de ataque, Flaco López soma 11 gols e 3 assistências em 32 jogos, com média de 117 minutos por participação. Vitor Roque, entre Palmeiras e Bétis, tem 10 gols em 57 partidas, sem assistências.

O Palmeiras monitora Ramón Sosa, atacante do Nottingham Forest, que fez 3 gols e deu uma assistência em 23 jogos, com média de 130 minutos por participação. Pela seleção paraguaia, atuou em três partidas sem marcar ou assistir, mas com bom desempenho em dribles e faltas sofridas.

Com cerca de R$ 216 milhões recebidos em premiações no Mundial de Clubes, o clube tem margem para investir, caso opte por reforçar o elenco. O Palmeiras segue vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso está marcado para o dia 16 de julho, contra o Mirassol, no Allianz Parque. Já o clássico contra o Santos, pela 13ª rodada, ainda não tem data definida.