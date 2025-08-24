Palmeiras atualiza quadro de lesionados e pode ter novidade no Brasileirão

Verdão recebe o Sport após garantir classificação às quartas de final da Libertadores

Credit: Brazil Photo Press/Alamy Live News Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras

O Palmeiras encara o Sport na próxima segunda-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro, com ao menos dois desfalques. Lesionados, Raphael Veiga e Paulinho não participaram das atividades da equipe na Academia de Futebol e seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

Já Ramón Sosa, ausente na classificação sobre o Universitario, pela Libertadores, realizou preparação física individual e é dúvida para o próximo compromisso da equipe.

A grande novidade pode ser o retorno de Bruno Rodrigues. Recuperado de duas cirurgias no joelho, o atacante segue aprimorando a parte física e treinou sem restrições com o restante do grupo. Com isso, pode ser selecionado pela comissão técnica para compor o banco de reservas.

A expectativa é que Abel Ferreira volte a escalar o Alviverde com força máxima após rodar o elenco na Libertadores. Com a vantagem de quatro gols no placar agregado, o treinador optou por manter Lucas Evangelista, que não tem reservas imediatos para a posição, e Aníbal Moreno no banco.

Mesmo os titulares que foram a campo, como Vitor Roque e Giay, acabaram substituídos no decorrer da segunda etapa, com a comissão técnica controlando a minutagem das principais peças de olho na sequência da temporada.

Carlos Miguel e Jefté, por sua vez, já foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos a estrear pelo Palmeiras no Brasileirão.

Palmeiras e a luta pelo título do Brasileirão

Desde que retornou ao Brasil após a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras não perdeu no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são cinco vitórias e dois empates, contra Mirassol, no Allianz Parque, e Vitória, fora de casa.

Atualmente, a equipe liderado por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação na tabela de classificação com 39 pontos conquistados, quatro atrás do líder Flamengo, que possui uma partida a mais. Na corrida pelo título, as equipes ainda se enfrentam nesta edição da competição, desta vez no Rio de Janeiro. No primejro duelo, vitória para a equipe carioca por 2 a 0.