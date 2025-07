Palmeiras é eliminado do Mundial e rivais relembram memes: ‘Acesso negado’

Chelsea venceu alviverde por 2 a 1

Foto: Reprodução/Montagem Memes dominam internet após eliminação do Palmeiras

O Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 em partida com chances para os dois lados e avançou para enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes 2025. Após a eliminação, os rivais não perdoaram e apostaram na “enxurrada de memes” para provocar os alviverdes.

Palmeiras x Chelsea tem clima amistoso, altinha e churrasco

O clima nos arredores do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, palco do duelo entre Palmeiras e Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, estava bastante amistoso a pouco mais de uma hora antes de a bola rolar.

Como vem sendo de costume, churrasco no estacionamento é marca registrada dos palmeirenses antes de o time entrar em campo, assim como uma altinha entre os torcedores dos dois times para acalmar os ânimos dos mais acelerados e ansiosos pelo confronto.

O local faz parte de um complexo esportivo que abriga arenas de beisebol, futebol americano (NFL) e basquete, todas situadas na mesma região — o mesmo complexo onde o Palmeiras realizou a concentração para a partida contra o Botafogo.