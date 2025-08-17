Palmeiras reencontra Botafogo e quer repetir no Brasileirão o sucesso do Mundial

Alviverde visita o alvinegro neste domingo (17) no Nilton Santos, às 20h30

Paulinho marcou o gol da classificação do Palmeiras contra o Botafogo no Mundial

Neste domingo (17), Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão. Com dois jogos a menos, as equipes miram se reaproximar do líder Flamengo, mas o confronto carrega um peso maior que apenas a briga pelos pontos. É duelo é uma reedição das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, quando a equipe paulista venceu e eliminou o alvinegro carioca da competição. Fora de casa, Abel Ferreira quer repetir o sucesso da copa internacional, garantir os três pontos e aumentar a distância para o rival.

O Botafogo é o quinto colocado com 29 pontos, enquanto Palmeiras tem sete de vantagem e ocupa a terceira posição. Ambos tem 17 partidas jogadas, uma a menos que o Flamengo e duas atrás do Cruzeiro, o vice-líder. Ou seja, uma vitória alviverde significar colar no topo, pressionar os adversários e ter a possibilidade de planejar como vai encarar os confrontos atrasados contra Santos e Juventude.

Para isso, Abel precisará contornar um cenário inédito, já que o Botafogo não tem mais à frente o português e amigo do técnico palmeirense, Renato Paiva. O alvinegro trocou de comando e Davide Ancellotti, filho do treinador da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti, assumiu o comando técnico e vive boa fase desde que chegou. Só perdeu apenas uma partida, contra o Cruzeiro, além de seis vitórias e dois empates.

Desempenho de Palmeiras e Botafogo pós-Mundial

Ao seu favor, o Palmeiras tem a recente goleada em cima do Universitário pela Libertadores, que deixa o clube com uma vantagem importante no mata-mata e alivia a pressão para o duelo de logo mais pelo Brasileirão. O resultado também cumpre um papel importante de fortalecer o trabalho do técnico em um momento conturbado pós-Mundial, com a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

O alviverde venceu o Ceará no Allianz Parque no jogo seguinte e emendou com a goleada fora de casa pela Libertadores. O jogo no Peru também ganhou importância pelo efeito positivo que pode causar em peças importantes para o time de Abel Ferreira, como Vitor Roque, fez mais um bom e jogo e anotou um gol e uma assistência no duelo. Flaco López também balançou a rede duas vezes e saiu em momento de alta ates do jogo pelo Brasileirão.

O bom funcionamento dos dois jogadores pode significar um “reforço” importante para Abel Ferreira, que viu seu elenco ter um desempenho ofensivo abaixo do esperado no Mundial, muito dependente de Paulinho – não à toa, foi o autor do gol da classificação palmeirense no duelo contra o Botafogo nas oitavas. O camisa 10 está lesionado e é um desfalque, mas o Palmeiras voltar a ter Flaco em um bom momento e Vitor Roque podendo iniciar uma sequência de artilheiro.

Somando todos os jogos após o fim do Mundial de Clubes, o Palmeiras soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 15 gols marcados, sendo sete deles da dupla Flaco e Roque, quatro para o argentino e três para o brasileiro, e dez gol sofridos.

O adversário marcou 13 gols neste recorte, mas só sofreu três bolas na rede desde o retorno do Brasileirão. O dado positivo mostra que novo treinador italiano fortaleceu o sistema defensivo e corrigiu alguns dos problemas vistos sob o comando de Renato Paiva.