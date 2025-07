Paulo Borrachinha brilha e bate Roman Kopylov no UFC 318

Brasileiro volta a vencer no Ultimate após sequência negativa

Foto: Jonathan Bachman/AFP Paulo Borrachinha derrota Roman Kopylov no UFC 318

Paulo “Borrachinha” Costa derrotou Roman Kopylov por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27 e 29-28) em combate pelo peso médio, no UFC 318, neste domingo (20), na Smoothie King Center, em Nova Orleans, Estados Unidos. De maneira dominante, o brasileiro voltou a vencer no Ultimate após sequência ruim de quatro derrotas em cinco lutas.

Como foi a luta?

A luta começou com Borrachinha em postura agressiva, apostando nos chutes baixos e em socos rápidos. Na reta final, Paulo conseguiu um knockdown após um cruzado que atingiu Kopylov de encontro. No chão, o brasileiro não conseguiu concretizar o nocaute, mas aproveitou o bom momento para dominar até o fim do assalto.

No segundo round, Borrachinha continuou superior, principalmente com os chutes na perna e com socos na linha da cintura. No terceiro minuto, o brasileiro teve boa sequência de cruzados no rosto do russo, que chegou a balançar em um deles, mas seguiu em pé até o fim.

Kopylov partiu para cima do brasileiro no início do último round, que apresentava sinal de cansaço. Na metade do assalto, o russo teve bom momento com socos, aproveitando a guarda baixa de Borrachinha. Porém, os golpes de Roman não preocuparam o brasileiro, que provocou ao chamar o oponente para a luta e mostrar a língua em tom irônico.

