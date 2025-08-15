Pitaco do Guffo: Brasileiros foram bem na Libertadores

Terminados os jogos de ida das oitavas-de-final, brasileiros seguem favoritos

Vitor Roque brilhou na goleada palmeirense

Terminados os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores, somente um time brasileiro perdeu. E foi para outro brasileiro: o Flamengo venceu o Internacional em um jogo muito disputado. O Botafogo e o Palmeiras venceram, e o São Paulo empatou fora de casa. Os times brasileiros foram bem na Libertadores.

Os jogos de volta estão marcados para a semana que vem: na terça-feira o São Paulo recebe o Atlético Nacional, na quarta o Flamengo vai à Porto Alegre enfrentar o Inter, e na quinta-feira o Botafogo sobe o morro pra enfrentar a LDU e o Palmeiras recebe o Universitario do Peru.

Quatro jogos, quatro sentenças

O time de Hernán Crespo precisa de uma vitória simples para passar para as quartas-de-final. O São Paulo tem uma excelente média de 2,2 gols marcados por jogo no Morumbis. A questão é que o Atlético Nacional é daqueles times chatos que incomodam como visitante, onde tem uma média de 1,8 gol marcado por jogo. Se conseguir não sofrer gols dos “Verdulagas”, o Tricolor estará mais próximo de se classificar.

Praticamente classificado, o Palmeiras pode até se dar o luxo de jogar com time reserva contra o Universitario. Na partida de ida, o time peruano mostrou uma tremenda falta de organização defensiva, deixando muitos espaços para os contra-ataques palmeirenses. Com 0x3 no primeiro tempo, o Verdão tirou o pé do acelerador. Os 0x4 ficaram pequenos para o que o jogo mostrou. Se o Universitario conseguir vencer o Palmeiras por 4 gols de diferença na Allianz, pode entregar o título aos peruanos.

Tudo aberto em Porto Alegre

Com o gol marcado aos 14 segundos de jogo, o Botafogo não conseguiu ampliar contra a LDU, sofrendo inclusive pressão dos equatorianos que poderiam ter empatado a partida, não fosse a noite inspirada do goleiro John. Lá em Quito, na altitude, o Fogão irá precisar mais do que se defender para conseguir se classificar. Em casa, a LDU tem média de 1.8 gol marcado e o Botafogo, de 0.2 gol sofrido. Irá segurar a pressão equatoriana?

E falando em pressão, a grande partida dessa ida das oitavas foi sem dúvida a aula tática que os times de Filipe Luís e Roger Machado entregaram. Se no primeiro tempo o Flamengo abriu espaço no ataque com uma linha de jogadores móveis e velozes, contra um Inter que optou pelo bloco médio e resistir defensivamente; no segundo tempo o Colorado que tomou as rédeas da partida contra um Mengão que não encontrou soluções ofensivas. Está tudo aberto para o jogo de volta. Se os times brasileiros foram bem na Libertadores, sem dúvida Internacional e Flamengo entregaram o melhor espetáculo.