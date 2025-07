Pitaco do Guffo: o que esperar das quartas de final do Mundial

Palmeiras e Fluminense brigam para poder se enfrentar em uma semifinal brasileira

Thiago Silva é a liderança que sustenta o Fluminense

Depois de dois dias de abstinência, teremos a volta do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (04/07) com os jogos dos brasileiros pelas quartas-de-final. De um lado, uma chave com as possíveis zebras ao título. Do outro, os gigantes favoritos de sempre. Afinal, o que esperar das quartas de final do Mundial de Clubes?

Antes de projetar o que vem neste final de semana, vale ressaltar o sucesso do Mundial de Clubes com o público brasileiro. O futebol sempre foi nossa maior expressão como cultura e sociedade, e sempre que podemos nos destacar no cenário mundial através dele, isso liga uma usina de energia dentro de cada brasileiro, e nos conecta com uma urgência inexplicável: queremos nos ver no pódio enrolados na nossa bandeira.

Deixaram chegar, agora aguentem

O Real Madrid de Xabi Alonso ainda não tem uma cara muito definida, mas alguém duvida que os merengues já são mega favoritos para o título? Caso o Dortmund consiga eliminar os espanhóis no sábado (05/07), será uma enorme zebra. Impressiona o que Valverde e Tchouaméni fizeram até aqui, Alexander-Arnold parece totalmente adaptado ao time, e os jovens Gonzalo Garcia e Arda Guller estão voando. Isso que Vini Junior, Rodrygo e Mbappé ainda não pegaram no tranco. Deixaram o Real Madrid chegar até aqui, agora aguentem.

Mesmo assim, ainda acredito que o Bayern de Munique é o grande favorito ao título. Por ter um time muito entrosado, por ter um elenco capaz de diferentes estratégias na partida, pela raiva da eliminação precoce na Champions e pelo futebol que caras como Olise, Kane, Goretzka e Gnabry estão jogando. O PSG é um timaço, o melhor do mundo na atualidade, mas talvez a corda esticada desde a Champions não se sustente contra a competitividade bávara. Com certeza, será o melhor jogo dessa fase.

Queremos acender a usina da brasilidade

Se engana quem pensa que enfrentar o Al Hilal é mais tranquilo que se fosse o Manchester City. Contra o time de Guardiola, a derrota seria inevitável. Seria um jogo mais fácil de ser encarado. Agora, o Fluminense tem chance de passar. E isso gera uma responsabilidade que deixa tudo mais difícil. Os dados apontam um equilíbrio e um leve favoritismo para que o Fluminense vença ou leve o jogo pros pênaltis. Claro, isso se jogar com o foco que o trouxe até aqui, a eficiência defensiva e conseguir segurar o ímpeto ofensivo do Al Hilal. Mas enxergar o Flu na semi não é nenhum absurdo.

Já o Palmeiras terá um jogo muito mais complicado contra o Chelsea. Não que o time de Londres seja uma máquina de fazer gols, mas é um time jovem, com muita intensidade física e capacidade de “aguentar o tranco”. Ou seja, o Palmeiras vai precisar criar através da posse, pois se quiser jogar apenas de forma mais reativa, pode não ser uma boa ideia.

E aí surge um problema: o Verdão converteu apenas 16% das chances criadas nesse Mundial, contra 30% do Chelsea. E frente a um adversário tão difícil, vai precisar ser mais eficiente na hora de marcar gols. O que esperar das quartas de final do Mundial de Clubes? Se o Palmeiras conseguir melhorar ofensivamente e o Fluminense repetir a atuação das oitavas, quem sabe teremos a tão sonhada semifinal que acenda nossa usina interna de brasilidade?