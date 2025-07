Próximo torneio de João Fonseca tem recorde de inscritos; entenda

Masters 1000 de Toronto começa no dia 27

Arquivo/AFP João Fonseca estreou também em Indian Wells na atual temporada

Depois de alcançar a histórica terceira rodada de Wimbledon, há duas semanas, João Fonseca já está treinando no Rio para o próximo torneio. O jovem carioca, de 18 anos e 48 do mundo, é uma das atrações do Masters 1000 de Toronto, mais uma competição que ele disputará pela primeira vez na temporada.

Disputado até o ano passado com uma chave de 64 tenistas, o torneio, dessa vez, terá 96. E, ao todo, serão 12 dias de disputa, em vez de 10.

Enquanto a primeira rodada acontece nos dias 27 e 28, os principais favoritos, como o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, números 1 e 2 do mundo, estreiam a partir do dia 29.

– Com mais jogadores e rodadas, o público verá a melhor edição até hoje. Vale destacar que a temporada atual já nos presenteou com momentos empolgantes da história dos Masters 1000 e Grand Slams, e Toronto está pronto para ser o centro das atenções – explica o diretor do torneio canadense, Karl Hale.

João Fonseca faz história com entrada no top 50

Na última segunda-feira, João Fonseca se tornou o terceiro mais jovem nascido neste século a entrar no top 50. Nesse quesito, o carioca só está atrás do espanhol Carlos Alcaraz e do canadense Feliz Auger-Aliassime.

Toronto será o terceiro Masters 1000 em quadra rápida que o brasileiro vai disputar na temporada. Em Indian Wells, João Fonseca eliminou Jacob Fearnley na estreia e perdeu, na rodada seguinte, para outro britânico, o campeão Jack Draper. Também em março, o número 1 do Brasil protagonizou seu maior feito nesse nível de torneio, alcançando a terceira rodada de Miami, só perdendo para o australiano Alex De Minaur (11º). Antes, ele derrotou o anfitrião Learner Tien e o francês Ugo Humbert.

