Qual a relação de Guga com o próximo torneio de João Fonseca, Cincinnati?

Tricampeão de Roland Garros venceu o torneio americano em 2001

Alexandre Loureiro/COB Guga Kuerten discursa no Hall da Fama do COB

João Fonseca nem era nascido na única vez que um brasileiro foi campeão do Master 1000 de Cincinnati, seu próximo torneio, que começa em 7 de agosto. O ano era 2001 e, na ocasião, o então líder do ranking mundial, Gustavo Kuerten, conquistou o título, derrotando o australiano Patrick Rafter na decisão.

Há 24 anos, até chegar à final, o tricampeão de Roland Garros venceu nada menos que seis rivais: o anfitrião Andy Roddick, o alemão Tommy Haas, o croata Goran Ivanisevic, o russo Yevgeny Kafelnikov, e o britânico Tim Henman.

Aquela foi a quarta participação do ídolo brasileiro no torneio americano. Até então, a melhor campanha de Guga foi ter chegado às semifinais da edição anterior, quando o algoz foi Henman.

Ao todo, o ex-número 1 do mundo disputou sete edições do Masters 1000 americano, com 16 vitórias, em 22 partidas. A estreia de Guga foi em 1997, ano do primeiro de seus três títulos de Roland Garros, quando alcançou as quartas de final em solo americano. Naquela semana, o catarinense estreou derrotando ninguém menos que o anfitrião Andre Agassi, mas acabou eliminado, três jogos depois, por outro americano: Michael Chang.

Na segunda participação de Guga em Cincinnati, outro duelo contra Agassi, em 1999. O americano, dessa vez, levou a melhor.

João Fonseca a caminho de Cincinnati

A derrota para o qualifier australiano Tristan Schoolkate (103º do mundo), na estreia de Toronto, é uma página virada para João Fonseca. Nesta sexta-feira (1º), o número 1 do Brasil e 49º do mundo postou mensagem a caminho do próximo torneio, mais um Masters 1000. Dessa vez, em Cincinnati, que começa na quinta-feira.

Depois do tropeço na rodada inaugural no Canadá, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, treinou por mais alguns dias no torneio.

Nesta sexta, João Fonseca escreveu nas redes sociais, mais precisamente no Instagram:

‘Seguimos trabalhando’.

