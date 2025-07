Qual o peso da premiação do Mundial para as finanças do Palmeiras?

Eliminado nas quartas, Verdão fatura quase R$ 216 milhões no torneio

Foto: Francois Nel/AFP Palmeiras se despede do Mundial de Clubes com premiação milionária

O Palmeiras deu adeus ao Mundial de Clubes na última sexta-feira, após a derrota para o Chelsea, nas quartas de final. Apesar da eliminação, o clube alviverde volta dos Estados Unidos com um reforço importante para o caixa: foram US$ 39,82 milhões (R$ 215,9 milhões) em prêmios acumulados ao longo do torneio.

A quantia é referente à participação na competição, aos bônus por avanço de fase e ao desempenho esportivo na fase de grupos — vitórias e empates também geram receita.

📊 Veja a premiação recebida pelo Palmeiras:

Participação na fase de grupos : US$ 15,2 milhões

: US$ 15,2 milhões Desempenho na fase de grupos : US$ 4 milhões (1 vitória + 2 empates)

: US$ 4 milhões (1 vitória + 2 empates) Oitavas de final : US$ 7,5 milhões

: US$ 7,5 milhões Quartas de final : US$ 13,1 milhões

: US$ 13,1 milhões Total bruto: US$ 39,82 milhões (R$ 215,9 milhões)

🔸 Os valores são brutos e ainda sofrerão descontos de impostos nos EUA

🏦 O impacto no orçamento

Em dezembro de 2024, o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou o orçamento de R$ 1,038 bilhão para 2025. Desse total, o clube projetava R$ 64,2 milhões em premiações ao longo do ano. Só com os R$ 216 milhões do Mundial, o Verdão já ultrapassou três vezes essa meta.

Ou seja, mesmo com a eliminação precoce, o torneio da Fifa rendeu ao clube 20,8% de toda a previsão de receitas no ano.

📈 Representatividade nas receitas projetadas:

💸 Negociação de atletas (R$ 301,5 milhões):

→ A premiação equivale a 71,6% da receita prevista com vendas de jogadores.

→ A premiação equivale a da receita prevista com vendas de jogadores. 🤝 Patrocínio e licenciamentos (R$ 237,1 milhões):

→ A premiação representa 91,0% dessa fonte de receita.

→ A premiação representa dessa fonte de receita. 📺 Direitos de transmissão (R$ 172,3 milhões):

→ A premiação corresponde a impressionantes 125,3% da previsão com TV.

Mesmo sem título, o Palmeiras quase igualou os patrocínios, superou a TV e chegou perto das vendas de jogadores só com o desempenho no Mundial. Uma amostra clara de como a competição impacta diretamente a saúde financeira dos clubes sul-americanos.

