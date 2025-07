“Readquirimos a estabilidade”, comemora técnico do Internacional

Roger Machado falou da primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Roger Machado durante a partida contra o Santos

A vitória de 2 a 1 sobre o Santos, na noite desta quinta-feira (23), na Vila Belmiro, foi mais importante do que apenas o distanciamento da zona de rebaixamento. Para o técnico do Internacional, Roger Machado, os três pontos na tabela serviram como uma forma de readquirir a estabilidade do time no ano. O jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a volta dos gols dos atacantes, já que Carbonero e Rafael Borré foram os responsáveis pelo placar.

Com o resultado, o Colorado deu um salto na tabela, avançando para 20 pontos em 15 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. São seis pontos à frente do 17º colocado, justamente o Alvinegro Praiano, o primeiro do Z4.

Estratégia deu certo

Mesmo com o Peixe entre os últimos quatro da tabela, o comandante alvirrubro comentou na coletiva a estratégia que adotou para minimizar a atuação de Neymar, que chegou a ter duas chances em bolas áreas e quase fez um gol, com a bola quicando em cima da linha, nos minutos finais do jogo.

– Embora numa posição diferente daquela que sempre jogou, buscamos fazer a marcação impedindo que ele [o camisa 10 santista] conseguisse avançar, articulando com os companheiros do setor em que estivesse. A vitória mostra que conseguimos ter êxito na estratégia.

Estabilidade readquirida

Para o técnico do Internacional, foi um jogo aberto, com boas oportunidades para ambos os lados, mas:

– Gostaríamos de ter tido mais domínio da bola para evitar os perigos que tivemos, principalmente no primeiro tempo.

O treinador celebrou ainda o bom momento do time, com três vitórias seguidas e o distanciamento o Z4.

– Sei que não foram muitas vezes que vencemos aqui na Vila Belmiro. No momento certo conseguimos readquirir a estabilidade – comentou, para em seguida falar da importância de voltar a vencer fora de casa:

– Uma das questões que foram abordadas na palestra foi a importância de vencer fora. Sabíamos que esses três pontos nos fariam dar um salto muito grande na tabela. Principalmente contra um adversário que estava rondando a mesma parte a tabela que a gente. Foi um jogo de seis pontos.

O que vem pela frente

O Inter volta logo depois do confronto para Porto Alegre e se reapresenta para os treinos nesta quinta (24), às 16h. Os jogadores que começaram a partida contra o Santos devem fazer apenas atividades regenerativas. Os trabalhos preparativos para enfrentar o Vasco, domingo (27), às 18h30min, no Beira-Rio, começam na sexta (25) à tarde. Com três amarelos, Vitão será desfalque.