Renato avalia classificação do Fluminense sobre o Inter: ‘Regulamento debaixo do braço’

Técnico tricolor admite erros técnicos, mas exalta entrega da equipe no Maracanã

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho admitiu baixo nível técnico do empate por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (6), que rendeu à equipe a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, apesar dos erros, o treinador exaltou a entrega do time tricolor.

— Eu posso falar que tecnicamente não foi um grande jogo. Muitos passes errados das duas as equipes. Mas eu tenho que destacar a entrega do meu time. Isso prevaleceu durante o tempo todo, nós conversamos ontem no vídeo, hoje na preleção, essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver. Eu sempre falo para eles que tem dias que tecnicamente o jogo não vai estar bem, mas não pode nos deixar de ter a entrega. E eles lutaram o tempo todo, tivemos pouquíssimas oportunidades da mesma forma que eles, mas nós tínhamos o regulamento debaixo do braço, e eu usei o regulamento de baixo do braço somente na parte final do jogo. O nosso objetivo era conseguirmos a classificação. A gente conseguiu, com sofrimento, com entrega. Disputamos seis pontos, ganhamos quatro, e estamos na próxima fase — declarou o comandante.

Renato seguiu, elogiando a fase de Guga. O jogador vem atuando improvisado na lateral esquerda e tem feito boas atuações.

— O Guga é um cara que eu admiro por tudo, como jogador, como pessoa. Ele é um dos líderes também do grupo, faz colocações importantes, bonitas, e sempre que eu preciso dele, ele dá conta do recado. Seja na lateral direita, seja na lateral esquerda, improvisado nesses dois, três últimos jogos praticamente, ele foi muito bem. Eu gosto de jogadores que atuam em mais de uma posição. Ele tem atuado na lateral esquerda e tem ido muito bem, tem jogado bastante. É importante esse tipo de jogador para o técnico — completou.