Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Rival de João Fonseca já derrotou brasileiros na mesma edição do Rio Open

Rival de João Fonseca já derrotou brasileiros na mesma edição do Rio Open

Kecmanovic, em 2022, derrotou Heide e Felipe Meligeni

  • Por Lance!
  • 22/08/2025 08h00
  • BlueSky
Divulgação/Fotojump O sérvio Miomir Kecmanovic no Rio Open de 2022 O sérvio Miomir Kecmanovic no Rio Open de 2022

Em sua estreia no US Open, João Fonseca (44º do mundo, aos 19 anos) terá pela frente, em confronto inédito, o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 e atual 45º do ranking. O duelo ainda não tem data definida, e o torneio começa no domingo (24), em Nova York.
➡️ Público canta parabéns para João Fonseca no US Open
➡️ João Fonseca celebra 19 anos; relembre principais feitos
➡️ Monteiro e Wild param na estreia do quali do US Open
➡️ Sinner desiste, e Alcaraz é campeão em Cincinnati

Se jamais enfrentou o jovem brasileiro, o experiente tenista da Sérvia está acostumado a duelar com tenistas do país. Principalmente Thiago Monteiro, contra quem fez quatro partidas, com três vitórias: no quali do Aberto da Austrália de 2019, nas oitavas do ATP 250 de Buenos Aires de 2021 e na estreia de Roland Garros, ano passado. Também em 2024, o tenista cearense conquistou seu único triunfo diante do rival, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Em 2022, Kecmanovic calou a torcida no Rio

No Rio Open de 2022, então 70 do mundo, Kecmanovic derrotou dois anfitriões. Na estreia do quali, derrotou Gustavo Heide (443º) e começou a chave principal eliminando Felipe Meligeni (224º). Naquela semana, o sérvio venceu, ao todo, quatro partidas, incluindo o italiano Lorenzo Sonego (21º), nas oitavas de final. Kecmanovic só foi superado nas quartas de final, pelo argentino Francisco Cerundolo (100). É um feito dos mais raros sair do quali e avançar tanto em um torneio ATP 500.

Tal como o número 1 do Brasil, o tenista da Sérvia soma um título no ano em um ATP 250, conquistado também em fevereiro. Enquanto Kecmanovic (ex-27 do mundo, sua melhor colocação, em 2023) ergueu o troféu em Delray Beach, nos EUA, na quadra rápida, como o torneio em Nova York, o carioca sagrou-se campeão em Bueno Aires, no saibro (vídeo abaixo). Aliás, aos 18 anos, João Fonseca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.

Na conquista em solo americano, Kecmanovic venceu apenas um top 40, o anfitrião Alex Michelsen (37º), nas semifinais. Na final (vídeo abaixo), o triunfo foi sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (60º), salvando dois match points. Enquanto, antes, o tenista sérvio venceu o compatriota Borna Gojo (414º), o japonês Yoshihito Nishioka (63º) e o americano Marcos Giron (49º).

O título em Delray Beach foi o segundo da carreira do rival de João Fonseca. O primeiro foi em Kitzbuhel, na Áustria, no saibro, em 2020.

Nesta quinta-feira (21), Kecmanovic perdeu nas quartas de final do ATP 250 de Winston Salem: 6/1 e 6/4 para o anfitrião Sebastian Korda (86º, vídeo abaixo).

João Fonseca não perdeu sets em estreias de Slam

O US Open, em Nova York, é o quarto Grand Slam seguido do brasileiro como profissional, todos na atual temporada. Nos três primeiros, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, venceu as estreias sem ceder sets. Com destaque para a primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, quando conquistou a maior vitória na carreira até aqui, sua primeira contra um top 10, derrubando o russo Andrey Rublev (9º, vídeo abaixo).

Caso vença mais uma estreia de Major, o número 1 do Brasil deve enfrentar o tcheco Tomas Machac (22º), na segunda rodada, ou o italiano Luca Nardi (83º). Numa eventual terceira rodada, João Fonseca pode reencontrar o tcheco Jakub Mensik (16º) ou o húngaro Fabian Marozsan (53º). Enquanto o carioca derrotou o primeiro na fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro, perdeu para o segundo na estreia do Masters 1000 de Roma, em maio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >