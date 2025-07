Saída de Estêvão pode abrir espaço para jogadores com menos chance no Palmeiras

Atacante era titular absoluto no ataque de Abel Ferreira

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Titular absoluto no lado direito do ataque, Estêvão, que encerrou sua vitoriosa passagem pelo Palmeiras e agora vai defender as cores do Chelsea, da Inglaterra, deixou uma vaga aberta entre os 11 principais jogadores de Abel Ferreira para a sequência desta temporada, já que o time ainda briga pelos títulos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

➡️ Estêvão, ex-Palmeiras, pode jogar o Mundial pelo Chelsea? Entenda o que diz a Fifa

Infelizmente não será apenas Estêvão a baixa no ataque alviverde, mas também Paulinho, que passará por uma nova cirurgia na canela direita e não entrará mais em campo em 2025. Ou seja, o camisa 10 que tem feito diferença no segundo tempo dos jogos também não será opção, o que resulta em um problema maior no setor ofensivo.

Por outro lado, Felipe Anderson, que entrou em campo pela última vez na estreia do Palmeiras contra o Porto, pelo Mundial de Clubes, pode voltar a ganhar mais minutos com Abel Ferreira. Na ocasião, não ficou em campo durante toda a partida, e no decorrer do torneio, não saiu do banco de reservas. Ele pode atuar na vaga de Estêvão ou até mesmo mais centralizado, dependendo as opções do treinador em cada jogo.

O jovem Allan tem mostrado que pressão não faz parte do seu dicionário. Ele foi titular na vitória sobre o Botafogo pelas oitavas de final, e não apenas ganhou chance entre os 11 como também foi um dos destaques daquela classificação. Depois, novamente apareceu entre os nomes na eliminação para o Chelsea, nas quartas. Contra o Inter Miami, pela primeira fase, a Cria da Academia também teve uma boa atuação.

Facundo Torres não é um “jogador esquecido”, muito pelo contrário, foi um dos que mais atuaram nesta temporada. O jogador, no entanto, pode agora ser opção no lado direito do ataque, setor onde brilhava pelo Orlando City, quando atuava na MLS.

Resta saber como Abel Ferreira vai manter seu esquema tático com três atacantes ou se mudará para dois no segundo semestre. Mauricio, que está 100% após se recuperar de lesão, também mostrou que é um dos nomes que mais brigam pela titularidade no meio-campo palmeirense.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel já projetava substituto de Estêvão

A saída de Estêvão foi definida ainda em 2024, fazendo com que tanto a diretoria quanto o técnico Abel Ferreira projetassem com tempo como seria feita essa substituição. Poucas semanas antes do Mundial, o treinador falou sobre a necessidade de uma contratação para a vaga deixada pelo atacante. Essa necessidade, entretanto, ainda não se refletia no restante do elenco naquele momento.

– Não quero nenhum jogador para disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e quando o Estevão sair espero ter uma reposição para a posição dele – afirmou Abel.