Sem as principais seleções, veja como está as Eliminatórias para Copa na Concacaf

Cinco seleções buscam classificação inédita

  • Por Lance!
  • 02/09/2025 09h00
Foto: Aric Becker/AFP Costa Rica busca quarta Copa do Mundo seguida Costa Rica busca quarta Copa do Mundo seguida

Com menos de um ano para a Copa do Mundo, as Eliminatórias da Concacaf ainda não definiram as seleções que estarão no Mundial. Sem México, Estados Unidos e Canadá, já garantidas por serem os países-sede, equipes que nunca disputaram a maior competição de futebol terão as chances aumentadas em busca do sonho.

Na quarta-feira (4), se iniciará a segunda e decisiva fase para definir os classificados para a Copa do Mundo. Na primeira parte, os dois melhores divididos em seis grupos de cinco seleções avançaram em busca de jogar o Mundial. Na reta final, serão três grupos de quatro equipes e apenas os primeiros colocados se garantirão no torneio. Já as seleções que ficarem em segundo, jogarão a repescagem.

Entre os países na segunda fase, cinco nunca disputaram uma Copa, sendo eles Guatemala, Suriname, Curaçao, Bermudas e Nicarágua. Nas demais seleções, figurinhas carimbadas nas últimas edições do Mundial, como a Costa Rica, que participou dos últimos três Mundiais. As partidas de cada grupo serão disputados em formato de turno e returno, com a sexta e última rodada sendo disputada no dia 18 de novembro, de forma simultânea.

Veja os grupos da segunda fase das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 – Concacaf

Grupo A

  • El Salvador
  • Guatemala
  • Panamá
  • Suriname

Grupo B

  • Bermudas
  • Curaçao
  • Jamaica
  • Trindad e Tobago

Grupo C

  • Costa Rica
  • Haiti
  • Honduras
  • Nicarágua

Calendário de jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 – Concacaf

Grupo A
Primeira Rodada

  • Guatemala x El Salvador – 04/09/2025
  • Suriname x Panamá – 04/09/2025

Segunda rodada

  • Panamá x Guatemala – 08/09/2025
  • El Salvador x Suriname – 08/09/2025

Terceira rodada

  • Suriname x Guatemala – 10/10/2025
  • El Salvador x Panamá – 10/10/2025

Quarta rodada

  • El Salvador x Guatemala – 14/10/2025
  • Panamá x Suriname – 14/10/2025

Quinta rodada

  • Guatemala x Panamá – 13/11/2025
  • Suriname x El Salvador – 13/11/2025

Sexta Rodada

  • Panamá x El Salvador – 18/11/2025
  • Guatemala x Suriname – 18/11/2025

Grupo B
Primeira Rodada

  • Trinidad e Tobago x Curação – 05/09/2025
  • Bermudas x Jamaica – 05/09/2025

Segunda Rodada

  • Jamaica x Trinidad e Tobago – 09/09/2025
  • Curação x Bermudas – 09/09/2025

Terceira Rodada

  • Bermudas x Trinidad e Tobago – 10/10/2025
  • Curaçao x Jamaica – 10/10/2025

Quarta Rodada

  • Jamaica x Bermudas – 14/10/2025
  • Curaçao x Trinidad e Tobago – 14/10/2025

Quinta Rodada

  • Trinidad e Tobago x Jamaica – 13/11/2025
  • Bermudas x Curaçao – 13/11/2025

Sexta Rodada

  • Trinidad e Tobago x Bermudas – 18/11/2025
  • Jamaica x Curaçao – 18/11/2025

Grupo C
Primeira Rodada

  • Haiti x Honduras – 05/09/2025
  • Nicarágua x Costa Rica – 05/09/2025

Segunda Rodada

  • Costa Rica x Haiti – 09/09/2025
  • Honduras x Nicarágua – 09/09/2025

Terceira Rodada

  • Honduras x Costa Rica – 09/10/2025
  • Nicarágua x Haiti – 09/10/2025

Quarta Rodada

  • Costa Rica x Nicarágua – 13/10/2025
  • Honduras x Haiti – 13/10/2025

Quinta Rodada

  • Nicarágua x Honduras – 13/11/2025
  • Haiti x Costa Rica – 13/11/2025

Sexta Rodada

  • Costa Rica x Honduras – 18/11/2025
  • Haiti x Nicarágua – 18/11/2025

