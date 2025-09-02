Sem as principais seleções, veja como está as Eliminatórias para Copa na Concacaf
Cinco seleções buscam classificação inédita
Com menos de um ano para a Copa do Mundo, as Eliminatórias da Concacaf ainda não definiram as seleções que estarão no Mundial. Sem México, Estados Unidos e Canadá, já garantidas por serem os países-sede, equipes que nunca disputaram a maior competição de futebol terão as chances aumentadas em busca do sonho.
Na quarta-feira (4), se iniciará a segunda e decisiva fase para definir os classificados para a Copa do Mundo. Na primeira parte, os dois melhores divididos em seis grupos de cinco seleções avançaram em busca de jogar o Mundial. Na reta final, serão três grupos de quatro equipes e apenas os primeiros colocados se garantirão no torneio. Já as seleções que ficarem em segundo, jogarão a repescagem.
Entre os países na segunda fase, cinco nunca disputaram uma Copa, sendo eles Guatemala, Suriname, Curaçao, Bermudas e Nicarágua. Nas demais seleções, figurinhas carimbadas nas últimas edições do Mundial, como a Costa Rica, que participou dos últimos três Mundiais. As partidas de cada grupo serão disputados em formato de turno e returno, com a sexta e última rodada sendo disputada no dia 18 de novembro, de forma simultânea.
Veja os grupos da segunda fase das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 – Concacaf
Grupo A
- El Salvador
- Guatemala
- Panamá
- Suriname
Grupo B
- Bermudas
- Curaçao
- Jamaica
- Trindad e Tobago
Grupo C
- Costa Rica
- Haiti
- Honduras
- Nicarágua
Calendário de jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 – Concacaf
Grupo A
Primeira Rodada
- Guatemala x El Salvador – 04/09/2025
- Suriname x Panamá – 04/09/2025
Segunda rodada
- Panamá x Guatemala – 08/09/2025
- El Salvador x Suriname – 08/09/2025
Terceira rodada
- Suriname x Guatemala – 10/10/2025
- El Salvador x Panamá – 10/10/2025
Quarta rodada
- El Salvador x Guatemala – 14/10/2025
- Panamá x Suriname – 14/10/2025
Quinta rodada
- Guatemala x Panamá – 13/11/2025
- Suriname x El Salvador – 13/11/2025
Sexta Rodada
- Panamá x El Salvador – 18/11/2025
- Guatemala x Suriname – 18/11/2025
Grupo B
Primeira Rodada
- Trinidad e Tobago x Curação – 05/09/2025
- Bermudas x Jamaica – 05/09/2025
Segunda Rodada
- Jamaica x Trinidad e Tobago – 09/09/2025
- Curação x Bermudas – 09/09/2025
Terceira Rodada
- Bermudas x Trinidad e Tobago – 10/10/2025
- Curaçao x Jamaica – 10/10/2025
Quarta Rodada
- Jamaica x Bermudas – 14/10/2025
- Curaçao x Trinidad e Tobago – 14/10/2025
Quinta Rodada
- Trinidad e Tobago x Jamaica – 13/11/2025
- Bermudas x Curaçao – 13/11/2025
Sexta Rodada
- Trinidad e Tobago x Bermudas – 18/11/2025
- Jamaica x Curaçao – 18/11/2025
Grupo C
Primeira Rodada
- Haiti x Honduras – 05/09/2025
- Nicarágua x Costa Rica – 05/09/2025
Segunda Rodada
- Costa Rica x Haiti – 09/09/2025
- Honduras x Nicarágua – 09/09/2025
Terceira Rodada
- Honduras x Costa Rica – 09/10/2025
- Nicarágua x Haiti – 09/10/2025
Quarta Rodada
- Costa Rica x Nicarágua – 13/10/2025
- Honduras x Haiti – 13/10/2025
Quinta Rodada
- Nicarágua x Honduras – 13/11/2025
- Haiti x Costa Rica – 13/11/2025
Sexta Rodada
- Costa Rica x Honduras – 18/11/2025
- Haiti x Nicarágua – 18/11/2025
