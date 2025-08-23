Série B: Chapecoense goleia o Athletic fora; Criciúma vence o Novorizontino e dorme no G-4

Dois jogos abrem a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Chapecoense segue em ascenção e sobe dentro do G-4 da Série B. Foto: Divulgação/Chapecoense

A 23ª rodada da Série B iniciou na noite desta sexta-feira (22) com duas partidas. No jogo das 19h30, a Chapecoense goleou o Athletic por 4 a 0 na Arena Sicredi. Mais tarde, às 21h35, em confronto direto, o Criciúma venceu o Novorizontino por 2 a 0 no Heriberto Hülse.

Com os resultados, a Chape chegou aos 40 pontos e se consolidou na terceira posição, enquanto o Athletic está na 15ª posição, com 25 pontos, e segue três pontos acima da ZR.

Já o Tigre foi a 36 pontos, ultrapassou o adversário paulista e dorme no G-4, porque Remo e Vila Nova podem ultrapassá-lo no complemento da rodada – o Tigre do Vale, contudo, caiu para a quinta posição, com a mesma pontuação e menos vitórias (10 a 9).

Confira os resultados da abertura da 23ª rodada da Série B

Athletic 0x4 Chapecoense

A Chapecoense confirmou o bom momento e alcançou o nono jogo de invencibilidade, com seis vitórias e três empates. Com show na segunda etapa, Giovanni Augusto, Victor Caetano, Gabriel Inocêncio e Perotti marcaram os gols da goleada por 4 a 0, em São João del Rei (MG). Já o Athletic não vence há seis partidas, com quatro igualdades e dois revezes, e pode se aproximar da zona de rebaixamento com o complemento da rodada.

Criciúma 2×0 Novorizontino

O Criciúma levou a melhor no confronto direto e venceu o Novorizontino por 2 a 0, com gols de Nicolas e Borasi, ambos na segunda etapa. O Tigre, que chegou a ficar perto do Z-4, arrancou e tem nove vitórias nos últimos 13 jogos. Por outro lado, o Tigre do Vale vive jejum de cinco partidas, com três derrotas e dois empates, e saiu do G-4 após 13 rodadas.