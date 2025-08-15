Souza conquista espaço e se firma como titular na lateral do Santos

Menino da Vila ganhou a vaga de Escobar

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Souza emplacou sequência no Santos

Considerado uma das grandes revelações das categorias de base do Santos, o lateral-esquerdo Souza, de 19 anos, conseguiu emplacar sua maior sequência no clube e assumiu de vez a titularidade no time do técnico Cleber Xavier.

O jovem defensor foi titular nos últimos nove jogos e “tomou” a vaga de Escobar, que vinha sendo peça fixa desde 2024. Inicialmente, o argentino chegou a ser utilizado de forma improvisada na direita, enquanto Souza ocupava a esquerda. Com as contratações de Mayke e Igor Vinícius, Escobar perdeu espaço e Souza consolidou-se definitivamente como titular na lateral esquerda.

Somando todas as competições em 2025, Souza disputou 14 jogos na temporada, sendo 12 deles como titular. O lateral contribuiu com uma assistência e acumulou nove passes decisivos, média de 0,6 por partida. Nos cruzamentos, teve aproveitamento de 26% e ainda criou três grandes chances (0,2 por jogo).

Com a bola nos pés, apresentou 50% de eficiência nos dribles. Defensivamente, registrou 2,0 desarmes, 0,9 interceptações e 2,9 bolas recuperadas por jogo. Nos duelos, alcançou 54% de aproveitamento. Também cometeu em média 1,0 falta por jogo e recebeu dois cartões amarelos.

No geral pelo Peixe, Souza disputou 23 jogos, sendo 15 como titular, e contribuiu com 3 assistências e 19 passes decisivos (média de 0,8 por partida). O lateral teve 29% de eficiência nos cruzamentos, criou 4 grandes chances (0,2 por jogo) e registrou 49% de aproveitamento nos dribles. No aspecto defensivo, soma 1,6 desarmes, 1,0 interceptação e 2,1 bolas recuperadas por jogo, além de 55% de eficiência nos duelos. Também cometeu em média 0,7 faltas por partida e recebeu 2 cartões amarelos.

João Victor de Souza Menezes nasceu no dia 16 de junho de 2006 e é natural de Mauá (SP). O Menino da Vila chegou ao Peixe com apenas nove anos, para integrar as equipes de futebol de salão. Estreou pelo profissional neste no empate diante o Mirassol por 2 a 2, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no dia 11 de fevereiro de 2024.

Comparação dos números

Souza pelo Santos

23 jogos (15 titular)

3 assistências

19 passes decisivos (0.8 por jogo)

29% de eficiência nos cruzamentos

4 grandes chances criadas (0.2 por jogo)

49% de eficiência nos dribles

1.6 desarmes por jogo

1.0 interceptação por jogo

2.1 bolas recuperadas por jogo

55% de eficiência nos duelos

0.7 faltas por jogo

2 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.94

Souza em 2025

14 jogos (12 titular)

1 assistência

9 passes decisivos (0.6 por jogo)

26% de eficiência nos cruzamentos

3 grandes chances criadas (0.2 por jogo)

50% de eficiência nos dribles

2.0 desarmes por jogo

0.9 interceptações por jogo

2.9 bolas recuperadas por jogo

54% de eficiência nos duelos

1.0 falta por jogo

2 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.98

Gonzalo Escobar pelo Santos

61 jogos (56 titular)

1 gol

3 assistências

56 passes decisivos (0.9 por jogo)

30% de eficiência nos cruzamentos

1 grande chance criada

48% de eficiência nos dribles

2.3 desarmes por jogo

1.6 interceptações por jogo

3.8 bolas recuperadas por jogo

52% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

11 cartões amarelos

Nota Sofascore 7.01

Gonzalo Escobar em 2025