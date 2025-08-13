Substituto de Arias? Renato abre o jogo sobre contratação do Fluminense

Tricolor sofreu empate no fim

Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC Renato Gaúcho na coletiva após América de Cli x Fluminense

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta é na semana que vem, terça-feira (19), no Maracanã. Após a partida, Renato Gaúcho comentou o resultado na coletiva e projetou o jogo de volta, no Rio de Janeiro. O treinador comentou ainda a chegada de novas contratações, apontando a importância de Santiago Moreno após a saída de Arias.

➡️ Fluminense resolve o jogo em 14 minutos e vence o América de Cali

— Faz parte do futebol, né? Logo no início, como eu havia falado, houve uma indecisão por parte dos jogadores do América, com o zagueiro e com o goleiro. Nós conseguimos fazer o gol, o gol contra no início, que deu uma tranquilidade para nós. Logo em seguida, o Canobbio conseguiu, num belo chute de fora da área, fazer o segundo gol. Sabíamos que iríamos sofrer, sabíamos que o América viria para cima da gente. Conversei com o meu grupo no intervalo que isso iria acontecer. Aconteceu. Falei também que eles iriam deixar espaços e que poderíamos matar o jogo fazendo o terceiro gol. Tivemos as chances, mas não fizemos. E tomamos esse gol no final do jogo. Mas, como falei, foi um bom jogo, as duas equipes procuraram o gol o tempo todo, um jogo bastante disputado. Eu volto a repetir: agora temos a chance de disputar a classificação da próxima fase em frente à nossa torcida — disse Renato, que seguiu:

— Nós estávamos com um placar muito bom de 2 a 0. Tivemos as duas oportunidades claríssimas, uma com o Everaldo logo no início do segundo tempo, depois com o Canobbio que chegou no travessão. Poderíamos sim ter feito o terceiro gol e praticamente eliminado o América, mas infelizmente a bola não entrou. O América continuou nos pressionando, tem uma boa equipe, a torcida deles ajudou bastante também. E infelizmente, para a gente, nós tomamos aquele gol no final. É lógico que deu uma esperança maior para o América, mas como falei, é uma partida de 180 minutos, nós conseguimos um bom resultado aqui na Colômbia e agora teremos os outros 90 minutos no Maracanã em frente à nossa torcida, jogando por dois resultados.

Depois de analisar o jogo, Renato foi perguntado sobre a sequência do elenco e a chegada de novas contratações. O Fluminense acertou a chegada de Santiago Moreno, nesta quarta-feira (12), e encaminhou a contratação de Igor Rabello, do Atlético-MG.

— Quanto ao tanque cheio, eu programo isso junto com meu grupo: praticamente uma equipe joga uma competição, eu faço várias mudanças para a equipe jogar outra competição, justamente para aguentarem — senão ninguém aguenta. Assim, tem dado certo, independente de quem começa ou entra, há muita entrega. E isso me satisfaz bastante. Sobre as contratações, sempre converso com o presidente; quando ele pode trazer um jogador para nos ajudar, ele faz isso. Com a saída do Arias, está chegando um jogador importante que tenho certeza que vai somar e ajudar bastante. Ele já foi anunciado. E eu digo que falo dos jogadores contratados apenas quando assinam o contrato, evito antecipar. Então, teremos mais um estrangeiro chegando, que certamente nos ajudará.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença no Maracanã, na próxima terça-feira (19). O Tricolor decide vaga nas quartas de final da Sul-Americana contra o América de Cali às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Tricolor recebe o Fortaleza, neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.

➡️ Premiação Sul-Americana: veja quanto vale a classificação dos clubes nas oitavas de final

Todas as respostas de Renato Gaúcho

— Faz parte do futebol, né? Logo no início, como eu havia falado, houve uma indecisão por parte dos jogadores do América, com o zagueiro e com o goleiro. Nós conseguimos fazer o gol, o gol contra no início, que deu uma tranquilidade para nós. Logo em seguida, o Canobbio conseguiu, num belo chute de fora da área, fazer o segundo gol. Sabíamos que iríamos sofrer, sabíamos que o América viria para cima da gente. Conversei com o meu grupo no intervalo que isso iria acontecer. Aconteceu. Falei também que eles iriam deixar espaços e que poderíamos matar o jogo fazendo o terceiro gol. Tivemos as chances, mas não fizemos. E tomamos esse gol no final do jogo. Mas, como falei, foi um bom jogo, as duas equipes procuraram o gol o tempo todo, um jogo bastante disputado. Eu volto a repetir: agora temos a chance de disputar a classificação da próxima fase em frente à nossa torcida.

— Nós estávamos com um placar muito bom de 2 a 0. Tivemos as duas oportunidades claríssimas, uma com o Everaldo logo no início do segundo tempo, depois com o Canobbio que chegou no travessão. Poderíamos sim ter feito o terceiro gol e praticamente eliminado o América, mas infelizmente a bola não entrou. O América continuou nos pressionando, tem uma boa equipe, a torcida deles ajudou bastante também. E infelizmente, para a gente, nós tomamos aquele gol no final. É lógico que deu uma esperança maior para o América, mas como falei, é uma partida de 180 minutos, nós conseguimos um bom resultado aqui na Colômbia e agora teremos os outros 90 minutos no Maracanã em frente à nossa torcida, jogando por dois resultados.

— Eu gosto bastante dos jogadores colombianos, inclusive nós temos lá no nosso plantel. Sofremos uma pressão muito grande, mas sabemos sofrer, sabemos suportar a pressão do adversário. Tivemos algumas oportunidades logo no início do tempo também para ampliarmos o placar. Infelizmente a bola não entrou e, no finalzinho do jogo, nós tomamos um gol. Mas faz parte, a gente conseguiu um grande resultado contra uma grande equipe fora de casa. Eu falei para vocês antes do jogo que nós tínhamos uma partida de 180 minutos. Nós jogamos os primeiros 90 minutos aqui na Colômbia e agora nós temos mais 90 minutos em frente à nossa torcida no Maracanã na próxima terça-feira.

— É a forma de jogar do América. Nós sabíamos, eu já tinha assistido os jogos deles. Sabíamos que jogam com pontas abertos e dois jogadores rápidos, inclusive a esquerda que jogou no Fluminense no ano passado. É o que eu falei: jogando em casa, eles arriscaram tentando buscar o resultado. O Fluminense, como falei, soube sofrer, soube ser pressionado, fechou os espaços e não deu muitas chances ao adversário. Fizemos os gols, deu uma tranquilidade maior. Como falei, poderíamos ter decidido ainda aqui, mas o América cresceu no final do jogo, faz parte. Agora temos 90 minutos no Rio de Janeiro.

— Quanto ao tanque cheio, eu programo isso junto com meu grupo: praticamente uma equipe joga uma competição, eu faço várias mudanças para a equipe jogar outra competição, justamente para aguentarem — senão ninguém aguenta. Assim, tem dado certo, independente de quem começa ou entra, há muita entrega. E isso me satisfaz bastante. Sobre as contratações, sempre converso com o presidente; quando ele pode trazer um jogador para nos ajudar, ele faz isso. Com a saída do Arias, está chegando um jogador importante que tenho certeza que vai somar e ajudar bastante. Ele já foi anunciado. E eu digo que falo dos jogadores contratados apenas quando assinam o contrato, evito antecipar. Então, teremos mais um estrangeiro chegando, que certamente nos ajudará.