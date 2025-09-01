Técnico do Liverpool celebra vitória em clássico diante do Arsenal: ‘Momento mágico’

Reds venceram o dérbi e assumiram liderança do Campeonato Inglês

Foto: Darren Staples/AFP Arne Slot no comando do Liverpool frente ao Arsenal, pela Premier League

A vitória do Liverpool sobre o Arsenal por 1 a 0, pela terceira rodada da Premier League, foi crucial para os planos do técnico Arne Slot. A equipe assumiu a liderança com um belo gol de falta de Szoboszlai, já na reta final, e deixou para trás justamente o rival londrino, além do Chelsea.

Após o confronto, o técnico holandês concedeu entrevista à imprensa presente na zona mista de Anfield e celebrou o triunfo no clássico, definindo a cobrança da infração por parte do húngaro como um “momento mágico”.

– O jogo era complicado e precisava de um momento mágico para qualquer time vencer. Pouca coisa aconteceu tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eles exerceram melhor a pressão na parte inicial, e no segundo tempo foi o contrário, mas um momento de pura magia foi crucial para a vitória – declarou o comandante – afirmou o treinador.

Este foi o terceiro triunfo seguido dos Reds na Premier League. O time havia superado o Bournemouth por 4 a 2 na estreia; logo depois, superou o Newcastle por 3 a 2 em pleno St. James’ Park, e teve o clássico como o primeiro jogo em que não foi vazado.

A equipe pouco sofreu com a pressão do Arsenal ao longo do confronto, sendo a única defesa relevante de Alisson em chute de Madueke no primeiro tempo. Já na segunda etapa, em jogada pelo meio, Curtis Jones foi derrubado por Zubimendi na intermediária central. Raya pediu apenas três homens na barreira, e Szoboszlai chamou a responsabilidade para acertar uma cobrança magnífica, que ainda beijou a trave direita e morreu no fundo das redes para definir o embate.

– Estou feliz com o que temos agora, embora o início não tenha sido fácil. Jogamos com times que com certeza encerrarão o torneio entre os dez melhores, então nove pontos é um grande começo de torneio, mas já falei para os atletas que foi a mesma coisa da temporada passada – completou o comandante.

Com a vitória, o time de Arne Slot saltou para a ponta da tabela inglesa, alcançando nove pontos em três jogos, o único a não deixar nenhum ponto pelo caminho. Já os comandados de Mikel Arteta perderam a chance de manter a liderança e, de quebra, foram ultrapassados pelo Chelsea – que venceu o Fulham em clássico londrino -, caindo para terceiro.