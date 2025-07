Tiago Splitter critica falta de incentivo no Brasil ‘Jogar na NBA é um milagre’

Tiago Splitter chama a chegada à liga de ‘milagre’.

Foto: Reprodução/Instagram: @tiagosplitter Tiago Splitter foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Basquete nas Olimpíadas de Paris 2024

A trajetória de um jogador de basquete brasileiro rumo à elite do basquete mundial é uma aventura. E para quem a viveu e venceu, como Tiago Splitter, a percepção é clara: chegar e se manter na NBA é quase um milagre. Em um momento em que o Brasil conta com apenas um representante na principal liga de basquet do mundo, Gui Santos no Golden State Warriors, a voz do campeão de 2014 com o San Antonio Spurs ecoa como um alerta sobre a fragilidade do basquete nacional.

Hoje assistente técnico do Portland Trail Blazers, Splitter, que recentemente teve uma passagem vitoriosa como treinador principal do Paris Basketball na Europa, em entrevista exclusiva ao Lance! não mediu palavras ao analisar o cenário atual. Para ele, a escassez de talentos brasileiros na NBA não é fruto do acaso, mas de um problema crônico na base esportiva do país.

— Olha, eu vou te falar a real: cada jogador brasileiro que jogou ou joga na NBA é um milagre. É um milagre mesmo, porque a gente não tem incentivo, a gente não tem estrutura no Brasil — afirmou o ex-campeão da NBA.

A crítica do ex-pivô vai ao cerne da questão: a cultura esportiva e a falta de um projeto de longo prazo. Enquanto potências mundiais investem massivamente na captação e formação de jovens desde a infância, o Brasil, segundo ele, não investe no esporte.

— Eu não falo nem só do basquete, falo do esporte em geral, tirando o futebol: simplesmente não existe incentivo. As pessoas fazem por amor, porque a família gosta de basquete, de handebol ou de vôlei, ou porque têm algum incentivo privado. Mas é muito difícil massificar um esporte se não existe um incentivo público. Fazer esporte dessa forma é muito difícil — lamentou o brasileiro.

Tiago Splitter analisa futuro de Gui Santos na NBA

Único brasileiro na NBA, Gui Santos conquista aos poucos seu espaço na rotação do Golden State Warriors. O jovem ala já renovou com a franquia e está garantido na próxima temporada. Além da liga norte-americana, ele é também um dos destaques da Seleção Brasileira, onde trabalhou diretamente com Tiago Splitter.

— Cara, eu gosto muito do Gui, gosto do jogo dele, gosto da pessoa dele. Ele é um menino muito legal, humilde, trabalhador. Então tudo o que ele está conquistando ele merece e mais — afirmou Splitter.

O brasileiro foi captado pelo Warriors na 55ª escolha do segundo round. Ele passou o primeiro ano no Santa Cruz Warriors, mas se firmou no time principal na última temporada, quando foi titular em algumas oportunidades.

— Até brinquei com o Steve Kerr, falei para que ele tinha que botar ele (o Gui) para jogar mais. Mas, cara, espero que ele continue assim, ganhando seu espaço, cada vez jogando mais, sendo um veterano com mais peso no seu time. Está em um grande time, um time vencedor. Enfim, é um garoto que merece o que ele tem — comentou.

Apesar do contato durante as Olimpíadas de Paris 2024, Splitter não conseguiu manter essa troca com Gui Santos no último ano. O motivo, no entanto, é a grande responsabilidade de Tiago com o comando do Paris Basketball. Como técnico titular, o brasileiro fez história no basquete francês ao conquistar uma bela dobradinha: o Campeonato Francês e a Copa da França.