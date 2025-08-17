Torcida compara nocautes de Prates e Murphy no UFC 319: ‘Conseguiu roubar o bônus’

Ambos lutadores nocautearam seus oponentes no primeiro round

O card principal do UFC 319 foi marcado por grandes atuações no octógono mais famosos do mundo das lutas, com dois destaques antes mesmo do duelo de encerramento. Na madrugada deste domingo (17), o brasileiro Carlos Prates nocauteou o norte-americano Geoff Neal, enquanto o inglês Lerone Murphy superou Aaron Pico com o mesmo golpe. As finalizações idênticas chamaram a atenção dos torcedores, que comparavam os dois lutadores nas redes sociais.

Os confrontos entre os pesos meio-médios e penas aconteceram no United Center, em Chicago, EUA. Inicialmente agendada para o UFC 314 em Miami, a luta entre Prates e Neal fora adiada devido a uma lesão sofrida por Neal.

Além do desempenho no octógono, o brasileiro brilhou na entrevista após a vitória. A comemoração de Prates se estendeu também para fazer alguns pedidos a Dana White, presidente do UFC, que acompanhava o evento. O lutador aproveitou para destacar que a premiação bônus da noite seria dele, assim como fez Murphy.

Como foram as lutas?

Geoff Neal x Carlos Prates

Começa a luta do brasileiro com grande expectativas. O norte-americano tentava diminuir a distância, principalmente pela grande diferença de envergadura entre os lutadores. Além disso, o brasileiro aproveitava a vantagem nos golpes de perna. A trocação era intensa na primeira metade do assalto.

O cruzado do Neal entrou, e Prates sentiu, mas não deixou de acertar fortes ataques com o joelho. Apesar da potência com as pernas, foi com um “spin back elbow” que o nocaute veio para Carlos Prates selar a vitória maiúscula sobre o norte-americano a um segundo do fim do round.

Lerone Murphy x Aaron Pico

A luta não demorou para ir ao chão. Com forte e pontual movimentação, Pico tenta vencer a guarda do adversário para levar o duelo para o solo. O jogo apertado do norte-americano não agrada muito o público, mas os ataques de Murphy animavam os torcedores em Chicago.

Em uma das tentativas de entrada de Aaron, o inglês aproveitou a oportunidade para repetir o golpe decisivo de Carlos Prates. Um belo “spin back elbow” foi tudo o que Lerone Murphhy precisou para nocautear o adversário a 2 minutos para o fim do primeiro round.

FICHA TÉCNICA

UFC 319

📆 Data: 16 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: United Center, Chicago, Illinois, Estados Unidos

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal (a partir das 23h):

Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev – cinturão peso médio – vitória por decisão unânime

Lerone Murphy x Aaron Pico – peso pena – vitória por nocaute no primeiro round

Geoff Neal x Carlos Prates – peso médio – vitória por nocaute no primeiro round

Jared Cannonier x Michael “Venom” Page – peso médio – vitória por decisão unânime

Tim Elliott x Kai Asakura – peso mosca – vitória por finalização no segundo round

Card Preliminar (a partir das 21h):

Baisangur Susurkaev x Eric Nolan – peso médio – vitória por finalização no segundo round

Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk – peso médio – vitória por nocaute técnico no primeiro round

Jéssica Andrade (BRA) x Loopy Godinez – peso palha feminino – vitória por decisão unânime

Chase Hooper x Alexander Hernandez – peso leve – vitória por nocaute técnico no primeiro round

Preliminares Iniciais (a partir das 19h):

Edson Barboza (BRA) x Drakkar Klose – peso leve – vitória por decisão unânime

Alibi Idiris x Joseph Morales – peso mosca (disputa para título do TUF) – vitória por finalização no segundo round

Karine Silva (BRA) x Dione Barbosa (BRA) – peso mosca feminino – vitória por decisão unânime